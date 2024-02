Isplivali novi detalji o muškarcu iz Aleksinca koji je osumnjičen za silovanje u liftu u Nišu.

Izvor: Kurir/privatna ahriva

S.J. (32) iz Aleksinca koji je osumnjičen da je u nedelju popodne silovao Nišlijku (24) u liftu jedne zgrade u centru grada, samo tri dana ranije u jednom prigradskom naselju u Aleksincu pokušao to isto da učini. On se trenutno nalazi iza rešetaka, a kako saznaje Kurir u Višem javnom tužilaštvu u Nišu još nije saslušan što bi trebalo da se obavi danas popodne ili sjutra prijepodne. Za njegovo procesuiranje zbog sumnje da je izvršio silovanje će biti nadležan Viši sud u Nišu.

"On je u srijedu ili četvrtak prošle nedelje ušao u jednu pekaru u tom prigradskom aleksinačkom naselju, vrtio se tu nešto, a onda je skinuo pantalone i gaće, pokazao polni organ jednoj radnici i počeo da se približava njoj, aludirajući na to da želi oralni se**. Vrisak je čula druga radnica, izletjela iza zadnjih prostorija i nekako su ga otjerale odatle", rekao je izvor iz ovog prigradskog naselja.

U pekari je Kurir dobio kratku izjavu od poslovođa. "Ne možemo mi sada da ulazimo u te detalje šta se i kako dogodilo. Kada se to desilo, a trajalo je nekoliko minuta, odmah smo pozvali policiju. Došli su za desetak, petnaestak minuta i dali smo im snimke svih kamera tako da se na tim video materijalima vidi šta se dogodilo. Policija sve to ima. Sigurno da se radnica istraumirala posle toga", rekao je on.

Protiv osumnjičenog silovatelja S.J. Osnovno javno tužilaštvo Aleksinac će pokrenuti krivični prijavu za krivično djelo nedozvoljene polne radnje u redovnom postupku što znači da će za to "skidanje" pred radnicom biti gonjen, ali bez pritvaranja. "Za to krivično djelo zaprećena je sankcija od novčane kazne do tri godine zatvora", rečeno je u OJT Aleksinac.

Kako saznaje Kurir on je pravio lom po Aleksincu u par navrata, lomio izloge. Nakon toga je dva puta prebacivan u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Toponici, ali je puštan jer je zaključeno da nije duševno obolio. Njegovo nedjelo u nedelju popodne naježilo je mnoge Nišlije jer je jednu djevojku pretvorio u žrtvu silovanja i nanio joj traume za cijeli život. Kako su rekli na licu mjesta u zgradi gdje se dogodilo bezumlje, on je sačekao da uđe u lift, a onda je jadnu djevojku udarao i obljubio. Prema riječima nadležnih, djevojka je iz kandži manijaka izašla sva izgrebana i sa podlivima.