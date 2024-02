Nepoznata osoba izbola je mladića (23) u centru Beograda, nakon čega je nesrećni mladić preminuo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Stefan S. (23) ubijen je sinoć kada ga je za sada nepoznata osoba nožem izbola ispod srca, pazuha, u Beogradu, a policija i dalje intezivno traga za napadačem. Napad se dogodio na uglu Dobričine i Dunavske ulice, a nesrećni mladić preminuo je u Urgentnom centru.

"Sumnja se da je nepoznati napadač prišao Stefanu i da je ubrzodošlo do sukoba koji se kobno završio, s obzirom da je ubica zario nož mladiću kod srca, tačnije ispod pazuha", navodi izvor i dodaje: "Sve se dogodilo nasred ulice. Mladić je pao na pod, a napadač je pobjegao u nepoznatom pravcu, a neko od prolaznika pozvao je Hitnu pomoć koja ga je ubrzo zbrinula. Mnogo je krvario i nažalost u Urgentnom centru u Beogradu je podlegao povredama i pored svih napora ljekara."

Nakon što je Stefan S. izboden nožem, nedaleko odatle, tačnije na Terazijama došlo do je do novog napada. "Navodno, samo nekoliko minuta kasnije nepoznata osoba nožem je izbola S. M. (32) i to u predjelu butine i pazuha. Policija i Hitna pomoć zatekla je povrijeđenog muškarca kako krvav sjedi u automobilu", navodi izvor i dodaje: "Inspektori provjeravaju da li su dva ubadanja povezana s obzirom da su se dogodila za kratko vrijeme, i to u neposrednoj blizini."

Policija je sinoć u prisustvu nadležnog dežurnog tužioca obavila uviđaj i za napadačima se intezivno traga. Istraga je u toku i ona će utvrditi sve pojedinosti ovih događaja.