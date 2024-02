Na društvenim mrežama objavljena je jedna sekvenca snimka audio-komunikacije aerodromske kontrole leta i "Er Srbije 86 Čarli".

Dan nakon udesa aviona Embraer E195 Maraton erlajnza koji je letio za Er Srbiju na liniji Beograd - Diseldorf na društvenim mrežama pojavili su audio i video zapisi incidenta. Mediji su razgovarali sa nekoliko putnika leta JU 324, a objavljene su i analize novih podataka o poziciji i visini aviona nakon izlijetanja sa piste. Na društvenim mrežama objavljena je jedna sekvenca snimka audio-komunikacije aerodromske kontrole letjenja i "Er Srbije 86 Čarli".

Bitno je naglasiti da audio-snimak ne predstavlja komunikaciju u realnom vremenu već da su pauze kada nema komunikacije izbrisane. Kada je riječ o video snimku on jasno ilustruje izlazak letjelice sa piste kroz RESA (Runway End Safety Area) sekciju (240 metara uređene trave) i trenutak udara i odnošenja antene. Na snimku se vidi da je letjelici zadato penjanje od strane pilota (podignut nos aviona) ali da nedovoljna brzina još ne omogućava odvajanje od tla.

Audio snimak kontrole leta:

Video snimak poletanja:

Tri greške

Pored podataka servisa za praćenje aviona Flajtradar 24 o poziciji i visini letjelice nakon izlijetanja sa piste analizirani su i podaci sa sličnog servisa ADS-B Exchange. Za sada se može zaključiti da avion nije bio u vazduhu ni nakon izlaska sa RESA površine, kao i to da je bio na samo nekoliko desetina metara od prve saobraćajnice (počinje od 04:08 na snimku).

Kada je riječ o analizi ljudskog faktora, na koji će se istraga najvjerovatnije posebno usresrediti, sada kada je ATC snimak javno dostupan, vidi se da je posada napravila minimum tri greške.

Prva greška je izlazak na neodobrenu poziciju. Uprkos ovoj grešci posada dobija pomoć za situacionu svjesnost od kontrole letjenja i pravi drugu grešku - odlučuje da nastavi sa poletanjem sa pozicije D5. Istraga će svakako biti najzanimljivija u ovom dijelu kognitivnog procesa posade i toga da li je došlo do njihove procjene da mogu da polete svejedno (vjera u TO/GA sposobnost), da li je došlo do neke greške u novom proračunu za kraću distancu (ako je on uopšte i rađena i ako letjelica uopšte ima podatke za poletanje sa D5), koliko je posada bila upoznata sa aerodromom?

Slična greška dogodila se na "Nikoli Tesli" u dan dvije godine ranije dok je KLM krajem prošle godine imao donekle sličan incident sa Embraerom (doduše skroz druga varijanta). Izvještaj o incidentu je takođe zanimljiv. Treća greška nalazi se u sekvenci prilaska aviona kraju piste, vjerovatno nedostizanju V1 brzine i odluci posade da ipak ne obavi proceduru prekida polijetanja.