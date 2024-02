Pavle Kosovac, otac Marka Kosovca koji je prije četiri godine umro nakon što se povrijedio na poslu, uključio se iz Kraljeva u emisiju Puls Srbije gde je govorio o ovom tragičnom slučaju.

Izvor: Kurir televizija

Nesrećni mladić je dobio otkaz istog dana kada se teško povrijedio na radnom mjestu u javnom komunalnom preduzeću Čistoća iz Kraljeva. Iako je u tom trenutku bio angažovan na osnovu ugovora o privremeno - povremenim poslovima, a njegov otac ne može da se pomiri sa činjenicom da je rješenje o otkazu stiglo dok se njegov sin borio za život.

Niko nije htio da pozove

"Nažalost ni danas nemam informacije ni zašto, ni kako je moje dijete povrijeđeno. Ko ga je povrijedio? Apsolutno nemam nikakva saznanja, više bi se preduzelo da je kuče pregaženo nego to što je moj sin tako tragično izgubio život. U komi je prevezen sa radnog mjesta zbog povrede u klinički centar Kragujevac i istog dana mu je raskinut ugovor, s obrazloženjem "zbog nedolaska na posao". Niko iz ove države, iz bilo koje institucije, do dana današnjeg nije se oglasio. Da me pita da li to dijete ima oca? Da li ima majku? Da nas nešto pita, da nam nešto kaže. Obraćao sam se svim institucijama i apsolutno niko ništa nije preduzeo, niko ništa nije utvrdio. Molio sam državu da se izuzme tužilaštvo u Kraljevu, da se odredi nezavisni tužilac i stručnjak iz drugog grada da preuzmu taj slučaj i da utvrde istinu, ja samo tražim istinu" - započeo je Kosovac.

Izvor: Kurir televizija

Njegov otac Pavle tvrdi mu je sin istog dana dobio otkaz

"Poslije tri dana od njegove smrti, pozvali su me iz firme da mi daju rješenje kako bih se prijavio za socijalno osiguranje. Pošto su ga oni odjavili i nema socijalno preko firme. Tada mi je njihova pravnica uručila to rješenje, mada pravnici su mi rekli da to nije smjela da uradi jer je on bio punoljetan, imao je 28 godina. Ona mi je to dala, nisam se snašao zbog emocija i ja sam to rješenje prihvatio. Oni su mu raskinuli ugovor, u tom rješenju piše da je na dan povrede, 09.09.2019. godine, razlog raskida bio je nedolazak na posao, a piše da je stradao na radnom mjestu i da je prebačen u klinički centar u Kragujevcu. U rješenju piše da su se oni konsultovali sa Zavodom za zapošljavanje i donijeli su takvu odluku. Inače, niko mi više ništa nije ni pozvao, ni iz čistoće, ni iz tužilaštva, ni iz policije, ni iz neke inspekcije. Apsolutno niko ni iz kakve institucije. Pokušao sam da odem kod Zaštitnika građana. Jedan gospodin mi je tamo rekao da on tu mijenja gospođu koja radi, da on ne može tu da mi pomogne, da se obratim advokatu. Nikakav mi savjet nije dao".

Tokom sahrane direktor firme htio da razgovara

"Na dan sahrane došao je direktor te firme, ja ga nisam ni poznavao. Za vrijeme opela mi je rekao da treba da razgovaramo o toj muci. Ja sam mu rekao da mi napusti kuću, jer na taj dan ne mogu ni o čemu da razgovaram kada sahranjujem sina i više me nikad niko nije pozvao, niti me šta pitao, niti mi je šta rekao" - rekao je.

Tvrdi da se pisanim putem obratio svim nivoima vlasti, ali da niko nije pomogao.

"Obratio sam se pisanim putem predsjedniku države, predsjednici vlade, republičkom javnom tužiocu, ministru pravde, ministru policije, da se taj slučaj ispita, da se odredi nezavisni tužilac, nezavisni inspektor, da utvrde stanje, da znam istinu. Ništa nisam dobio, nikakve odgovore, niko ništa nije odredio".

Svjedočenje poslovođe o povredi na radu

"Koliko je meni poznato, iz mojih nekih saznanja, a to je dala izjavu šefa. Moj sin je povrijeđen u jutarnjim satima, na drugoj lokaciji. Negdje su oni dali izjavu, pa su ga potom odvezli, još je bio u svjesnom stanju, u taj spomen park. Oni se pridržavaju toga, da se on popeo na traktor, da nagazi travu i da mu se izmakla noga preko stranice i da je pao na livadu i da mu pukla lobanja. Kada mu je već glava napunjena krvlju i počeo da posrće, da pada, kolege su se smijale, na kraju su obavijestili šefa. On je došao tu i kamionom je odvezao mog sina u hitnu pomoć, nije on pozvao hitnu pomoć jer bi oni pozvali policiju. Da ne bi izvršili uvid na licu mjesta, nego je rekao ostalim radnicima da hitno idu kući, a on je ga odvezao kamionom u hitnu. I on je dao tu izjavu kod ljekara kada je došla policija, da se on popeo samovoljno da nagazi tu travu i da mu se izmakla noga i da je pao i da se povrijedio" - rekao je Kosovac i dodao:

"Mislim da mi sirotinja u ovoj državi nemamo nikakva prava i da za nas nema ni prava ni pravde".