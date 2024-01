Potresno svedočenje oca Marije iz Niša koju je autom usmrtio pijani vozač.

Izvor: Facebook/PrintScreen

"Tražili smo reči utehe od lekara koji su se borili za život naše Marije. Najčešći odgovor koji smo dobijali bio je da je njen život u božjim rukama. I najmanji pomak, treptaj oka, podizanje ruke davao nam je nadu da će naša Maka živeti. Svaki deo njenog tela bio je povređen, imala je krvarenje u mozgu ali smo se ipak nadali čudu. Nažalost, posle višemesečne borbe Marija je izgubila bitku za život!"

Ovako je danas pokušavajući da zaustavi suze, pred Višim sudom u Nišu govorio Nebojša Šulović, otac dvadesetpetogodišnje studentkinje koja je preminula 22. marta 2021. godine od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći tri meseca ranije. Za Marijinu smrt sudi se Igoru Stojkoviću (40) jer je, kako je navelo tužilaštvo, 31. decemba 2020. godine krećući se velikom brzinom sa dva promila alkohola u organizmu što se smatra stanjem teške alkoholisanosti, vozilom 'mazda' na raskrsnici ulica Donjovlaška i Miodraga Petrovića Čkalje, udario devojku koja se šetala sa ocem.

Nebojša Šulović danas je ponovo opisao kobni događaj s obzirom na to da je umesto Gorana Spasića sudski postupak preuzela sudija Milica Grujić, zbog čega je suđenje počelo ispočetka. "Ostajem pri svemu što sam ranije rekao s tim što bih dopunio svoj iskaz. Želim da objasnim da sam ovde okrivljenom Igoru kazao, kada je ponudio da preveze Mariju: Ti moje dete nećeš da voziš!To su bile jedine reči koje sam mu uputio, nisam se sa njim svađao. Takođe, njegovoj supruzi koja mi je telefonirala tri, četiri dana posle nesreće i ponudila pomoć rekao sam da ako zove kao majka, mogu da je saslušam, a ako se javila da bi razgovarala o budućem suđenju, da o tome neću sa njom da pričam", kazao je neutešni otac.

Osvrćući se na Stojkovićevu odbranu da on nije kriv za devojčinu smrt već lekari koji su je 'nesavesno lečili', te navode da se ona od nesreće oporavila a da je preminula iz drugih razloga, Nebojša je istakao da je Marija sve vreme bila u teškom stanju i da je njen oporavak išao veoma sporo.

"Marija je imala krvarenje u moždanom stablu koje nije moglo da se zaustavi nikakvom intervencijom. Kada bismo pitali lekare šta može da se uradi da se to reši oni bi samo slegali ramenima. Radovali smo se tim malim pomacima, njenom skidanju sa respiratora, pomicanju udova, sve nam je to davalo nadu", rekao je Šulović.

Viši javni tužilac Lidija Simović ga je upitala kako su se on i Marija kretali ulicom u vreme nesreće. "Išli smo jedno iza drugog, ne paralelno. Hodali smo levom stranom kolovoza a na desnu smo prešli neposredno pred udes, zbog nepregledne krivine i žbunja koje je zaklanjalo pogled", objasnio je otac žrtve. Igorov advokat Irena Đorđević, koja odbranu zasniva na osporavanju uzročno posledične veze između Marijinog povređivanja i smrti koja je nastupila tri meseca kasnije, upitala je Nebojšu čija je odluka bila da devojka bude prebačena na dalje lečenje u Beograd.

"To su odlučili neurohirurzi koji su Mariju lečili, ja na to nisam uticao", kazao je otac stradale devojke. Optuženi Stojković je na prethodnom glavnom pretresu priznao krivicu za saobraćajnu nesreću ali ne i za smrt studentkinje. "Dok je bila u niškoj bolnici svakodnevno sam se informisao o njenom stanju čim sam izašao iz pritvora. S obzirom na to da je puštena iz niškog UKC, zaključio sam da joj je bolje. Kada je preminula u Beogradu od niških lekara sam čuo da je smrt posledica nesavesnog lečenja", kazao je tada Igor. Suđenje će biti nastavljeno 21. februara kada će biti saslušani svedoci i pedstavnik Instituta za sudsku medicinu.