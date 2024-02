Dječak ubica, učenik sedmog razreda, je tog 3. maja ušetao u OŠ "Vladislav Ribnikar", zatim je iz očevog pištolja ubio čuvara škole Dragana Vlahovića, sedam djevojčica i jednog dječaka. Angelina Aćimović je 15. maja u bolnici podlegla povredama i preminula i time je bro

"Taj video pucnjave, kada sam to gledao, a gledao sam svašta do sada, ja sam se lično uznemirio", otkrio je jedan od advokata koji zastupa roditelje ubijene djece. Dodaje da je saglasan sa time da suđenje ostane zatvoreno za javnost.

Dječak ubica, učenik sedmog razreda, je tog 3. maja ušetao u OŠ "Vladislav Ribnikar", zatim je iz očevog pištolja ubio čuvara škole Dragana Vlahovića, sedam djevojčica i jednog dječaka. Angelina Aćimović je 15. maja u bolnici podlegla povredama i preminula i time je broj žrtava ove nezapamćene tragedije porastao na deset.

Stefan Ćorda, jedan od advokata koji zastupa roditelje ubijene djece u "Ribnikaru" ističe da se slaže sa tim da suđenje za javnost bude zatvoreno. Dodaje da bi ono što je imao prilike da vidi, kada je riječ o snimcima i slikama ubijene djece iz "Ribnikara", potreslo svakoga.

"Suština je da se ne smiju nikakve informacije iznositi iz sudnice. Zakon predviđa da sudsko vijeće može da promijeni svoju odluku i to samo u slučaju žalbe na presudu" objašnjava advokat Ćorda.

Navodi da javnost, inače, služi da bi se suđenje kontrolisalo, a ovoga puta je isključeno, da bi se zaštitili maloljetnici.

"Nekima od roditelja u ovom slučaju dat je status svjedoka. Oni ne smiju biti prisutni prilikom davanja iskaza okrivljene strane. Jer okrivljena strana ima pravo da govori neistinu i to jako uznemiri roditelje i nastane jedan opšti haos" objašnjava Ćorda.

Nisam mogao da izbacim slike iz glave

Kako je istakao, snimci i slike koje je video iz "Ribnikara" jako su ga uznemirili.

"Te slike i taj video pucnjave, kada sam to gledao, a gledao sam svašta do sada, ja sam se lično uznemirio. Dva dana su mi se vraćale te scene. Mislim da u ovoj fazi sada, kada se predlažu dokazi, kada će biti predloženo neko vještačenje, u sudnici se otvore fotografije, video, dakle, pokaže se javno, podigne se, iz više uglova se gleda, vraća se. Znate, kada bi javnost bila uključena u to, to bi uznemirilo i odrasle građane, punoletne, a ne samo maloljetne" kaže advokat Ćorda.

Najteži dio postupka tek slijedi!

"Bio sam lično prisutan kada su ispitivali maloljetnog ubicu. I mogu da vam kažem da je moj utisak njega i onoga što se dešava u javnosti potpuno različit. U javnosti je bila prisutna glorifikacija ubice, imali smo priče o tome šta on traži za rođendan... On ne vidi sebe kao problem. Prave žrtvu od same porodice... Stvorio se jedan balon, pritisak javnosti koji je bio ogroman, zato smatram da je dobro to što je privremeno isključena javnost" kaže advokat Ćorda.

Navodi da su oštećeni roditelji u dva parnična postupka za naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica ispitani i da očekuje da sve što je rečeno tamo bude rečeno i na suđenju maloljetnom ubici.

Cijijela sudnica je plakala. To su najteži sporovi koji postoje, a ovdje najteže tek slijedi. Biće jedan rat sa vještačenjima. Majci dječaka ubice stavlja se na teret da je DNK ostao na delu oružanog metka, to će se tek osporavati balističkim vještačenjima. Roditelji su najgore preživjeli, a sada će ponovo morati da prolaze kroz to, posebno će biti pogođeni odbranom - naveo je Stefan Ćorda.

Ocu prijeti 12 godina

Podsjetimo, Viši sud u Beogradu isključio je javnost na suđenju roditeljima dječaka ubice iz "OŠ" Vladislav Ribnikar, koji su negirali krivicu.

Suđenje roditeljima će se sada odvijati iza zatvorenih vrata i detalji o njegovom ishodu neće biti poznati sve do okončanja postupka.

Za majku tužilaštvo je predložilo kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci.

Otac je osumnjičen da je u periodu od godinu dana prije tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" obučavao svog 13-godišnjeg sina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete. Tužilaštvo je predložilo kaznu do 12 godina zatvora.