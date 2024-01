Ispovijest žene koja se porodila u šabačkoj bolnici.

Milica Mitrić (31) iz okoline Šapca podijelila je javno svoje iskustvo o tome kako je tog 6. oktobra 2022. godine izgledao njen višečasovni porođaj u šabačkoj bolnici "Laza Lazarević".

Zbog loše procjene ljekara, njena ćerkica, koja je imala preko pet kilograma, rođena je prirodnim putem, a kako kaže Milica Mitrić ginekolog je bebu povlačenjem za ruku izvukao iz stomaka, zbog čega ćerku i danas, posle 15 mjeseci, vodi na svakodnevne terapije u Banju Koviljaču, jer još ne može da koristi šaku, a ruka joj je u funkciji oko 60 odsto.

Milica je ispričala kako je tekao njen traumatični porođaj. "Bilo je oko pola 1. Bila sam otvorena već devet prstiju. Doktor mi je rekao sad ćemo da probamo da ti guraš malo jače. Doći će jedan kolega mlađi da malo legne na tvoj stomak. On je došao i tako je legao na mene da sam se ja onesvijestila. Kada to nije dalo rezultat, rekao je: 'Ništa probaćemo još jednom. Ako ne uspiješ da se porodiš ja idem'. Ja kažem: "Kako to mislite da odete doktore, šta ja da radim ako krene porođaj?!", ispričala je sagovornica.

Navela je da je doktor ponovo legao na nju. "I ja sam ga ujela! Ne iz bijesa nego od muke. Jednostavno, isto je uradio. Da ga nisam ujela, on se ne bi sklonio i ja bih izdahnula. Uhvatio je bebu za tu jedu rukicu koja je sad povrijeđena jer nije imao za šta drugo da povuče. Šetao je, bio nervozan i vikao: 'Samo da je izvadim, ne mogu da je iščupam, ma da joj polomim i ključnu kost, ne mogu'. Obraća se tim babicama.

On mi nije uradio ultrazvuk kad sam došla, a bila sam kao lađa, sva sam bila u stomaku. Oni su nju kad se rodila malo očistili i prebrisali. Odmah su je odnijeli, nisam je ni vidjela. Kaže doktor meni: 'Šta da ti radim kad ti je taki horoskop'! Jedan kolega ga je pogledao i rekao: 'Pobogu kolega Mićiću pa jel ovo bilo za prirodan porođaj'? On je upropastio i mene i moje dijete", ispričala je Milica.