Oglasila se porodilja iz Vranja o bebi i akušerskom nasilju.

Izvor: Kurir/ Youtube/Printscreen/Hayat media BiH

Porodilja iz Vranja S. J. prijavila je policiji ljekare Zdravstvenog centra Vranje, koji su je porađali zbog, kako tvrdi, nehumanog porođaja koji je ostavio posljedice na zdravlje njene bebe. "Još smo u šoku, beba nije dobro. Ultrazvuk glavice bebe je pokazao da je jedna strana mozga oštećena. Nadamo se da će biti dobro, ali nas po svemu sudeći čeka velika borba za djetetovo zdravlje", kaže Snežana koja je rodila dečaka.

Ovo je njen treći porođaj. Svih devet mjeseci trudnoća je bila uredna, a vodio ju je doktor D. V, u vranjskoj bolnici.

"Sestra mi je rekla da se molim"

"Došla sam u porodilište negdje oko pola pet ujutru, moj ginekolog je bio u smjeni i pregledao me je. Konstatovao je da je beba još visoko i da neće porođaj brzo. U međuvremenu je on iz noćne smjene otišao i zamijenio ga je doktor Z. A, kome je asistirala ćerka N. A, koja je na specijalizaciji. Procijenili su da sam otvorena šest centimetara i probušili vodenjak, rekavši da sam spremna za porođaj. Nisu bili neprijatni do tog trenutka, ali po svemu sudeći nije išlo kako su planirali i tu kreće agonija. Guranje bebe, skakanje po stomaku. Gurali su bebu da izađe i na kraju pozvali u pomoć doktorku I. Č. Molila sam ih da urade carski rez, nisu htjeli. Bebu su izvukli vakuumom iz drugog pokušaja. Beba nije plakala i sestra mi je rekla da se molim i da to jedino može da pomogne. Molila sam se i krstila na stolu i onda se začuo plač", prepričava Snežana za Blic detalje porođaja.

Uslijedilo je vađenje posteljice u najvećim mukama, onda je dobila anesteziju. "U subotu je trebalo da odemo kući, pa je ljekar pedijatar pregledao bebu i ultrazvuk je pokazao da jedna strana bebinog mozga nije u redu. Mom suprugu je od tog saznanja pozlilo, pa je završio u hitnoj", dodaje Snežana. Iz vranjske bolnice se još nisu zvanično oglasili, na telefonske pozive se ne javaljaju, a tužilaštvo je naredilo istragu u vezi ovog slučaja.