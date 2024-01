Ispovijest porodilje iz Sremske Mitrovice koja tvrdi da je proživjela akušersko nasilje.

Izvor: Kurir/ Youtube/Printscreen/Hayat media BiH

Mlada majka M. M. pretrpjela je, kako tvrdi, akušersko nasilje u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, nakon čega joj je beba umrla. Ona je cijeli svoj slučaj detaljno opisala na društvenoj mreži "Fejsbuk" i upozorila druge žene. Ovim povodom oglasila se i uprava bolnice, iz koje kažu da je u toku unutrašnji nadzor i da je o svemu obaviješteno Ministarstvo.

Majka je detaljno opisala kako je sve teklo, od trenutka prijema, do smrti tek rođene bebe. "Želim da podijelim moju tužnu vijest sa vama. Dana 11. januara primljena sam u bolnicu jer mi prošao termin 7 dana za porođaj. Sjutradan za vrijeme vizite rađen je ginekološki pregled gdje me šalju u salu pripremaju za porođaj, a u 8:30 satu uključena je indukcija da bi mogla da se porodim", napisala je ova majka kako je sve krenulo.

Kako dodaje, rađen je ginekološki pregled od uključenja indukcije, kako bi vidjeli da li može da se porodi prirodnim putem. "Beba nikako da se spusti, molim doktora da mi uradi carski rez..." "Međutim, u pola četiri mi govore da izdržim do 17 časova, da će doktor da uradi carski rez. Vrijeme prolazi doktora nema. Dolazi u 18 i 20 i odlučuje ipak da me porodi prirodnim putem... Babice kažu da je beba jako visoko i da ne može da se spusti u karlicu. Ipak i dalje ništa, čekamo, vrijeme prolazi, babice me pregledaju, ali se ništa ne mijenja, beba nikako da se spusti u karlicu. Izmučena i bez snage, daju mi kiseonik da bih mogla da dišem. Molim doktora da uradi carski rez, on ništa... Molim i preklinjem za pomoć doktora i dalje, da me porodi carskim rezom i spasi mi dijete", napisala je ona. Dalje iznosi šokantne tvrdnje:

"Vrijeđa me, stiska vilicu, prijeti da će me udariti..."

"U tom trenutku on me vrijeđa, stiska vilicu, kreću prijetnje da će da me udariti, da će da mi smrska glavu... Vrijeđa me na nacionalnoj osnovi gdje ja i dalje nakon svega molim njega za pomoć... Vidio je da beba ne može da se rodi nikako, zaustavlja mi porođaj i kreće da mi daje anesteziju i da me siječe kako bi mogao da me porodi nasilno i ako je vidio da beba ne može da se spusti.Kreće da mi skače po stomaku i da me stiska. Rebro mi lomi, gubim vazduh i svijest. Beba se zaglavila u karlici i od velikog pritiska se ukakila sve to sa plodovom vodom proguta. Mogla je da uzme kiseonik ali nije mogla da izdahne, dolazi do stvaranja mjehurića na plućima koji se šire i sprečavaju rad pluća. Do prestanka rada srca dolazi u 23:05. Beba ne pokazuje da diše, mlitava je, doktori joj pomažu, srce je počelo da kuca, mogla je da diše jako malo, uključena je na aparate i odvode je u bolnicu...", napisala je ona i priložila i fotografije bebe, umrlice i bebinog groba.

Najgora vijest: "Beba je preminula"

A onda je stigla tragična vijest: "13.05 ujutru u 6 sati zvoni telefon, javljaju da je beba preminula". Majka M. M. tvrdi da je beba bila zdrava i da je trudnoća inače redovno kontrolisana. Ona je u svojoj objavi direktno optužila i doktora iz bolnice u Sremskoj Mitrovici. "Ovo je akušersko nasilje, moje dijete je uzeo mog malog anđela koje sada leži u grobu. Nikad je neću prežaliti. Molim vas sve pazite se", očajna je ova majka.

Doktor joj se posle svega nije javio

Nakon svega ovoga, kako je ova majka ispričala za portal "Republiku", bolnica joj se zvanično nije obratila, a da papirologiju iz Novog Sada još uvijek čeka. "Ne, doktor se nije pojavio. Posle porođaja ja njega uopšte nisam vidjela", drhtavim glasom govori.

Unutrašnji nadzor u bolnici

Portal Republika kontaktirao je sa Opštom bolnicom Sremska Mitrovica, a prije toga su, pišu, pokušali da stupe u kontakt i sa samim doktorom M. M, ali do kontakta redakcija nije uspjela da dođe. Opšta Sremska Mitrovica, piše "Republika", oglasila se i njihov odgovor prenosimo u cjelosti: "U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica sprovodi se unutrašnji nadzor povodom događaja koji ste nam prenijeli, obaviještena je zdravstvena inspekcija, i po obavljenim postupcima, a vezanim za navedeni događaj, bićete obaviješteni.