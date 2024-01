Poznata influenserka Milica Mumđić otvorila je dušu i ispričala je svoju potresnu priču o bebi koja je pala sa prozora i njenom bivšem mužu koji je ubijen.

Izvor: Instagram/mittzzza/screenshot

Influenserka Milica Mumđić postala je mama odmah nakon što je završila srednju školu, a njena ćerkica joj je postala smisao života. Uživala je sa njom svaki dan i trudila se da bude što bolja mama, iako su zajedno odrastale i sazrevale. Ali, jedan, samo naizgled običan dan, promijenio joj je život iz korijena. Zadesila ju je najveća tragedija koju čovjek može da doživi, ali ni tu nije bio kraj...Ostala je prvo bez svoje mezimice, a onda je osam mjeseci kasnije nastradao je i njen bivši muž, otac djeteta.

"Postala sam majka odmah nakon završetka srednje škole. Emocije su mi bile podijeljene kada sam saznala da sam trudna, nisam željela dijete u tom trenutku, planirala sam fakultet i to je za mene bio šok... Strahinju sam upoznala slučajno u jednom kafiću, počeli smo da se družimo i ušli smo u vezu. Uradila sam test i saznala sam da sam trudna. Pozvala sam ga da mu kažem, otišla sam kod njega na posao i napravio mi je picu u obliku srca. Bio je presrećan, spetljao se nešto... Od starta naše veze smo stalno bili zajedno, uglavnom se nismo razdvajali i nije bio problem da krenemo zajedno da živimo. Bilo mi je teško da se odvojim od majke, ali nismo daleko. Svi su bili uz nas, niko nije pravio nijedno pitanje, pomagali su nam. Radio je za porodicu, trudio se, ali se nismo slagali. Svađe su bile iz sitnica, tjerali smo inat jedno drugom", pričala je Milica u emisiji na Hype televiziji.

Priznaje da ju je ćerka opčinila već na prvi pogled. "Nisam bila ljubitelj djece, ali kada sam Kasiju ugledala, od prvog trenutka sam bila opčinjena njom, to je bila ljubav na prvi pogled. Suze su mi automatski krenule kada sam ugledala Strahinju i tatu ispred porodilišta. Strahinja je dosta radio i nije mogao da bude tu, nije bilo izvodljivo da bude toliko prisutan kao ja", nastavila je priču.

A onda se desila strašna tragedija u decembru 2021. godine, koju nije mogla da zamisli ni u snu. "Veče prije toga je prvi put upoznala Deda Mraza, spremili smo se za spavanje, bila sam emotivna, plakala sam od sreće i jutro nam je počelo divno, mazile smo se. Prvi put da nisam uzela telefon da je snimam. Tog dana je bilo sunce, ptice cvrkuću, kao da je bilo proljeće, bile smo u šetnji. Otvorila sam prozor da se stan izluftira, prekoputa nas je bio pet-šop, obožavala je da se penje na taj prozor da gleda životinje. Bila sam oprezna do tog dana, ne znam šta mi je bilo u glavi, nisam razmišljala o posledicama, bilo mi je bitno da samo spremim njenu užinu pred spavanje i tri minuta je bilo mnogo. Bila je u dnevnom boravku, igrala se. Samo sam čula kola hitne pomoći i razmišljala sam da treba da odem do nje da se ne uplaši. Pogledala sam u igračke i vidjela sam da ona nije tu, sve mi je bilo jasno, ali nisam htjela da povjerujem u to. Pogledala sam dolje, mnogo je ljudi bilo, ona je samo ležala. Istrčala sam i samo sam pitala da li je živa", pričala je ona kroz suze i dodala:

"Rečeno mi je da mora da se prebaci u Kragujevac, javila sam roditeljima i Strahinji i odmah smo krenuli tamo. Nije joj bilo pomoći. Odmah sam krenula da mrzim sebe, pitala sam se kakva sam majka. Molila sam se da bude dobro, iako sam znala da to nije moguće. Mozak je odmah prestao da joj radi, srce je još uvijek radilo. Nisu nam dali da je vidimo, ali nismo odustali, rekla sam joj da je volim najviše na svijetu i da ne mogu da budem toliko sebična, kada neko gore piše naš život. Posle dva dana su nam javili da je preminula, kao da je čekala da je mi pustimo. Svijet nam se srušio. Koliko god da sam se trudila da živim, samo sam preživljavala, nisam imala volju ni za čim, bila sam na ljekovima, imala sam napade. Nisam htjela da izlazim iz stana jer me vezuju najljepše uspomene. Posle mi je bilo teško, voljela sam da budem na tom prozoru i kada priđem, to me pokosi. Nisam mogla da budem tamo, otišla sam sa Strahinjom u Ribnicu. Najgore što je moglo da mi se desi sam doživjela. Posle nekog vremena sam otišla u stan sama i suočila se sa svim. Pustila sam njen omiljeni program i samo sam sjedjela tu", nastavila je ona svoju potresnu priču.

Ističe da je njena ljubav sa Strahinjom nakon gubitka djeteta doživjela krah, jer su živjeli u nemiru. "Morala sam da presječem, jer nije išlo. Nismo htjeli više da mučimo jedno drugo. Prvo su mi javili da je imao konflikt sa jednim dečkom, da je uboden i da nije ništa strašno. Malo posle toga su javili da nije preživio. Iako nismo bili zajedno, ljubav prema njemu nije prestala, bio je otac mog djeteta. Nije mi bilo realno da je posle osam mjeseci i on nestao u sekundi. On je tada imao 23 godine", nastavila je ona dalje.

A svom bivšem suprugu je posvetila veoma dirljive riječi. "Tata je mnogo radio, imao je velike planove za tebe, za nas. Volio je i da popije koje pivo, Boga mi to me je iritiralo baš. Ono naselje i ćuvene tri klupice nikad nisam voljela, ali kako Riki kaže “meni je tamo duša” pa uvijek završimo u istom tom naselju. Izgleda da je sudbina takva da nama možda nije bilo suđeno posle svega, ali je uvijek bio voljen, uvek će i biti. Zahvalna sam na periodu koji sam provela sa njim, zahvalna jer da nije njega ne bi bilo ni tebe Kasi naša. Tebe Riki, zauvijek ću te voljeti kao oca našeg malog anđela. Mila moja ostala si željna tate, a i on tebe. Zezne se čovjek pa uvijek misli kako se za sve ima vremena, ali premalo ga ima, a i ti si ipak prerano otišla. Da li si toliko željna tate bila da si ga pozvala kod sebe? Ne brini se mila moja, tamo nema zlih ljudi, nema noževa, nema smrti. A vjerujem da ste sada oboje srećni sto ste napokon zajedno. Mama mora da prizna da je ljubomorna malo sada na vas dvoje, ipak i ja želim da vas vidim, da budem sa vama. Ali to je sada manje bitno, vaš je život tamo gore tek počeo. Volim vas i živjeću za vas sve dok se ne sretnemo opet", napisala je.

Sa druge strane, posle razvoda uplovila je u vezu sa izvesjnim Dušanom, koji je pet godina mlađi od nje. Naglašava da je u njemu pronašla veliku utjehu, iako zbog toga dobija svakodnevno užasne komentare i osude. "Dušan mi je velika podrška. Prepustila sam se, zaljubljena sam, on se trudi da svaki dan budem srećna i nasmijana jer je svjestan koliko mi je teško. Trudi se da ne osjećam prazninu koju imam. Tugovanje nije samo biti u crnom i ne izlaziti iz kuće. Mogu kroz pjesmu da tugujem, piće, svaki osmijeh… Zbog nje sam nasmijana jer znam da me gleda. Neću da budem slaba ispred drugih, makar mislili da sam bezosjećajna. Ne volim da me neko sažaljeva. Srećna sam jer su svi moji dobro i što pomažemo jedni drugima. Srećna sam zbog sadašnje veze, suze kratko traju. Jedan dio sreće je zauvijek oduzet od mene, ali sam se sa tim pomirila i idem dalje“, zaključila je.

U potresnoj objavi na Instagramu majka je navela i da joj je brat rekao da djeca idu među anđele, te da se za njima ne kuka i ne plače, jer ih tako samo vučeš dolje. "Prestala sam da plačem, rekla sam, nema plakanja. Kasija je otišla na mnogo bolje mjesto, jedini pakao koji za nju postoji je ovdje na zemlji, ne želim da je vraćam na mjesto puno patnje i bola. Sahrana je prošla dostojanstveno, suzu pustili nismo zbog nje. Na sahrani sam rekla da ja dijete ne sahranjujem, već je ispraćam na neko mnogo bolje mjesto i zamolila ako može što manje da se plače, posebno da se ne kuka da joj niko ne bi poremetio put na beskrajnom nebu. Rekla sam 'mama te pušta' i osjetila toliko olakšanje jer znam da je ovo sada za nju najbolje. Fali mi, fali mi mnogo. Ona je bila moj svijet, moj razlog za smijeh, moj razlog za buđenje", navela je ova neutješna majka.

Nekada se zapita kako će dalje bez svoje ćerke i da li život uopšte ima smisla. "Iako je prošlo godinu i pet mjeseci od kada smo razdvojene nekada se zapitam kako ću izdržati do kraja, pa se sjetim da imam tebe i da mi daješ snagu svakoga dana, čak i za to što silom više nismo zajedno. Opet ponavljam sebi, neću da pišem ovog dana, hoću da izbacim van ovog datuma neku našu lijepu sličicu. Ipak ne mogu i baš mi je teško što ne mogu. Prije su mi datumi bili nebitni za sreću sa tobom, tugu ne pominjem jer nije ni postojala. Sada mi se život sveo na samo tri datuma, tri datuma koja me podsjete još više koliko je bolno i koliko mi se zapravo ne živi. Nadam se da si svjesna od gore, da sam tog dana stvarno imala najbolju namjeru i da bih sve na ovom svijetu dala da možeš da mi se vratiš i da taj dan nikada nije postojao. Hvala ti, mila moja, što ne preskočiš jutro da ne budeš u mom snu i što sam bar tu stigla da čujem kako brojiš. Volim te, najvrijednije moje", napisala je Milica.