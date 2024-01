Podignuta je optužnica protiv političara Srđana Egića zbog sumnje da je silovao djevojku.

Novosadskom političaru Srđanu Egiću (43), okrivljenom da je 8. marta prošle godine silovao tada 21-godišnju N. Š, Viši sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu kojom ga Više javno tužilaštvo tereti za krivično djelo silovanja. Kako se saznaje, Egiću je odlukom suda produžen pritvor do 4. marta 2024. godine.

Kako kažu u Višem sudu u Novom Sadu, Egiću je produžen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti uticaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela za koje je predviđena zatvorska kazna u trajanju od 5 do 12 godina.

Ovo je adut tužilaštva

Po dokazima koje je protiv Egića prikupilo tužilaštvo u saradnji sa policijom, sudski vještak medicinske struke kaže da se u ovom slučaju vidi koliko znači kada policija i istražni organi dobro odrade svoj posao. "Oštećena je odmah po prijavi navodnog nasilja upućena na ginekološki pregled koji je u ovom slučaju ključan dokaz tužilaštva protiv novosadskog političara", kaže sudski vještak upoznat sa tokom ovog postupka.

Kako se saznaje, ginekološki pregled djevojke koja tvrdi da je silovana nedvosmisleno je pokazao da je imala grub odnos i povrede koje odgovaraju činu silovanja. Slične povrede su ljekari vidjeli u praksi posle silovanja i sličnih krivičnih djela.

"Ljudi svašta rade i mi ne zalazimo u njihovu intimu, ali u najvećem broju slučajeva možemo da prepoznamo kada je došlo do voljnog, a kada do nevoljnog upuštanja u se**ualni odnos. Zna se tačno kakve povrede mogu da nanesu razna se**ualna pomagala, a kakve čovjek. Uzorkovanjem zaostalih tragova u vidu tjelesnih tečnosti i drugog materijala za medicinsku obradu može se zaključiti da je bilo nevoljnog se**ualnog odnosa. Ko je to počinio nije na nama medicinarima da utvrđujemo, niti mi o tome razgovaramo sa žrtvama“, objašnjava sagovornik.

Egić se nalazi u pritvoru odlukom Višeg suda u Novom Sadu, a iza rešetaka je dospeo odmah posle prvog saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, gde je poricao da je počinio krivično delo silovanja za koje je predviđena kazna od pet do 12 godina zatvora.

Nadležni iz Višeg javnog tužilaštva su odmah posle navodnog slučaja silovanja rekli da je, pored predloga za određivanje pritvora Egiću, javni tužilac oštećenoj djevojci odredio status posebno osjetljivog svjedoka u cilju zaštite žrtve se**ualnog nasilja-