Djevojka Nina Š. koja je prijavila političara Srđana Egića za silovanje je svoju stranu priče napisala na društvenoj mreži Fejsbuk.

Novosadski političar Srđan Egić osumnjičen je da je silovao manekenku Ninu Š. (21), 8. marta ove godine, nakon što se ona javila na oglas za stan, koji je pomenuti političar postavio. Nina Š. se kako tvrdi našla sa osumnjičenim Egićem kako bi pogledala stan, a ona je sada na svom Fejsbuku napisala šta se dogodilo, ali i sa čim se sve susretala od momenta kada je političara prijavila.

Na društvenoj mreži Fejsbuk, mlada djevojka napisala je svoju priču. Objasnila je da je političar prvenstveno ponudio pomoć, pozvao je na piće, te da ju je nakon toga odveo da joj pokaže stan. Djevojka je ispričala da se sa Egićem našla oko 19 časova, kako bi se dogovorili oko detalja vezanih za izdavanje stana. "Mislila sam da ćemo ići na poslovno piće na mjestu gdje smo se našli, ali je on to odbio. Sjeli smo u jedan restoran, popili smo piće i on je platio karticom sa telefona. Počeo je da me ispituje iz kog razloga se selim i insistirao je da pričam o porodičnim odnosima, svojim vezama, i da može da mi pomogne. Zatim je predložio da idemo u stan i da ćemo tamo večerati“, napisala je mlada djevojka.

Navela je da su posle pića krenuli u stan. "Tokom vožnje do njegovog stana insistirao je da mu pričam o svojoj emotivnoj vezi koju sam raskinula i čime se momak bavi, na šta ja nisam željela da odgovorim i on je burno rekao: 'Zašto ima da kriješ?' na šta sam ja odgovorila da nema potrebe da pričam tuđe privatne stvari", tvrdi ona u objavi.

Nina Š. je napisala da tokom razgovora Egić navodio da ima jako imućne poznanike i da može da joj sredi posao. U trenutku kada su stigli do stana, koji se nalazio u samom centru grada, rekla je da je Egić iznenada otišao u stan bez da je sačeka, što je nju začudilo. "Stajao je na ulazu u dnevnu sobu i spopao me je odmah. Krenuo je da me ljubi i da se on skida. Prislio me da ga zadovoljim. Odbijala sam, nisam željela, a on je postajao sve agresivniji, ja sam pružala otpor i pokušavala sam da se odbranim, a on me je bacio na krevet i nasilno skinuo", opisala je Nina.

Kako piše, u jednom trenutku joj se slošilo i molila ga je za čašu vode, ali je on to odbio i rekao da ga ne zanima što joj je loše. Nasilnik ju je, kako tvrdi djevojka, potom bacio na pod, na tepih, dok je ona sve vrijeme plakala, vrištala i molila da prestane, što on nije želio. "Počela sam da krvarim, a on je rekao: 'Mene ne zanima što ne želiš odnos sa mnom, jer ja želim!', i da mi je dao stan i da sam ja njegovo vlasništvo i da ćemo imati odnose iako ja to ne želim, kao i da mi ni Bog neće pomoći.. Sjećam se da sam ga u jednom momentu molila samo da stane, da me boli, da mi ne radi to, jer sam već preživjela nasilje, rekao je da ga ne zanima", napisala je djevojka.

"Tokom tih momenata prijetio mi je da ćutim ukoliko dostava bude zvala i da budem mirna. Sve vrijeme je ismijevao moje reakcije straha, u jednom trenutku dok je vršio silovanje nada mnom pogledao me je oštro, oči su mu bile crne, znala sam da je to psihopata, kao i da to ne radi prvi put, jer vrlo iskusno zna šta i kako radi", napisala je ona. Ona objašnjava da je iskoristila trenutak nepažnje, dograbila telefon i utrčala u kupatilo, odakle je pozvala prvi broj iz imenika, koji je bio njen bivši partner. Molila ga je da joj pomogne jer je silovana, ali je zaboravila da mu kaže da se nalazi u Novom Sadu.

"Uletio je u kupatilo i prekinuo poziv. Bijesno me pitao da li sam to rekla momku da me je silovao. U tom momentu zazvonio je telefon ponovo, ali je on prekinuo poziv. Želio je da me natjera da se istuširam, kako bi bili dokazi uklonjeni, ali ja to nisam željela. Počeo je da prijeti da ima poznanika u policiji i veze svuda, da sam nadrogirana i da telefon neću dobiti nazad", piše ova djevojka.

Istakla je da joj je nasilnik obrisao poruke sa Vajbera i pozive, ali je zaboravio da obriše poruke sa mejla i Fejsbuka. "Na izlazu srećem ženu koja je dostavljala hranu nekome i molim je za pomoć, izlazimo iz zgrade i srećem čovjeka koji je trebao Egiću da dostavi picu i molim ga da mi bude svjedok, što on odbija. Nakon toga, djevojka iz dostave me vodi u obližnju policijsku stanicu", piše djevojka.

Nakon svega što joj se izdešavalo pomirila se sa svojim bivšim momkom, ali, kako tvrdi, on je u jednom trenutku počeo da je sputava u tome da pokrene tužbu. Objašnjavao joj je da im prijete, da je neće ostaviti na miru i svakim danom je sve više pritiskao, do momenta kada je umalo popustila i odustala.

"Dva dana prije svjedočenja dolazim u Novi Sad. Tokom mog boravka u tužilaštvu saznajem kako je sud poslao dopis mom bivšem momku, ali da on to nije primio i tu mi već mnoge stvari postaju jasnije.. Bivši momak mi šalje poruku da dolazi za Novi Sad da idemo na ručak i da razgovaramo o cjelokupnoj situaciji", piše ona.

Na ručku su završili sa bratom Srđana Egića, koji je bio sa djevojkom. Navodi da se njen momak pozdravio i rukovao sa njim, što je njoj izgledalo jako čudno. Odmah im je ponuđeno i piće i da nazdrave, što je ona odmah odbila. "Nakon nekog vremena, moj bivši momak je saslušan, dao je lažnu izjavu, pogubio se u lažima koje je izrekao jer se navodno utvrdilo da su on i brat Srđana Egića imali telefonske pozive. Dobijam poziv od advokata kako nema dobre vijesti i da je on dao lažnu izjavu, da se ne nadam da on meni želi dobro“, piše ona.

Kako je objasnila, odlučila je da progovori o svemu što je doživjela. "Ljudi smo, svi griješimo, mene je jedna greška mogla koštati života. I ovom prilikom dugujem veliku zahvalnost djevojci koja je rizikovala svoj život da bi spasila moj, ne znam joj ni ime ni prezime, ali se nadam da će ovo pročitati i da mi je svakog dana u glavi i da ću joj vječno biti zahvalna na tome", napisala je na kraju.

Podignuta optužnica, u pritvoru

Iz Višeg suda u Novom Sadu saopštili su za portal Nova.rs da je protiv osumnjičenog S. E. podignuta optužnica i da se čeka da sud potvrdi ovu optužnicu. Njemu je produžen pritvor do 5.12. ove godine, kada će se ponovo odlučivati da li postoji razlozi za produživanje istog.

Inače, kako su mediji ranije pisali, Srđan Egić je bivši istaknuti član Demokratske stranke. Od 2008. do 2013. godine bio je direktor Slobodne carinske zone Novi Sad AD, kada ga je smijenila Srpska napredna stranka. Od 2014. do 2016. godine je bio direktor Dječijeg sela u Sremskoj Kamenici. Egić je diplomirani politikolog za međunarodne odnose, magistar i doktor ekonomskih nauka. Otac je dvoje djece.

Podsjetimo, o ovom slučaju se oglasio Egićev advokat, Goran Karadarević i rekao: "Zamolio bih javnost, prije svega sredstva javnog informisanja da ne kršimo pretpostavku nevinosti moga klijenta. Ovo su osnovne odredbe Zakonika o krivičnom postupku i obavezuju sve da se pridržavaju ovog načela, u smislu obaveze suzdržavanja da se u javnosti na ovaj način povređuju prava osumnjičenog. Dakle sačekajmo rezultate barem prikupljanja dokaza prije nego što naškodimo časti i ugledu neke ličnosti. Ovo su osjetljivi predmeti, gdje se često i javnost isključuje iz postupka", rekao je advokat Karadarević.

