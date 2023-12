Nezapamćena tragedija potresla je selo Dobrljin kod Prijedora u kome su pronađena tijela dvije žene i ranjenog muškarca koji je nešto kasnije podlegao povredama.

Izvor: Youtube prtscr / USKinfo.ba

Istragom je utvrđeno da se radi o dvostrukom ubistvu i samoubistvu.

ATV nezvanično navodi da su u pitanju članovi jedne porodice odnosno majka i njeni ćerka i sin koji su prema preliminarnim rezultatima istrage odlučili da se zajedno ubiju. Na to ukazuje oproštajno pismo koje je pronađeno tokom uviđaja, a u kome su najavili šta će učiniti i šta ih je navelo na taj očajnički korak.

Razlog za to je teška životna priča i tragedija koja je porodicu zadesila u maju kad su zbog leukemije ostali bez najmlađeg člana porodice. ATV navodi da porodica nije mogla da se nosi sa tim gubitkom zbog čega su odlučili da dignu ruku na sebe. To su učinili tako što je brat pištoljem ubio majku i sestru, a potom okrenuo cijev ka sebi. To su navodno najavili i u pismu.

Policija je saopštila da su u Dobrljinu pronađena tijela Z.Z. i Lj.K. i muškarca Ž.Z. koji je imao teške tjelesne povrede nastale djelovanjem vatrenog oružja, a koji je preminuo tokom transporta do bolnice.

,,Uviđajem kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor utvrđeno je da se radi o ubistvu i samoubistvu'' navode iz policije.