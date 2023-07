Vođa kavačkog klana planirao posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića da organizuje ekipu koja bi uništila dokaze zločina

Izvor: Kurir/Dado Đilas, MUP Srbije

Vođa kavačkog klana, Radoje Zvicer, planirao je posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića 4. februara 2021. da organizuje ekipu koja bi iznijela iz kuće strave u Ritopeku industrijsku mašinu za mljevenje mesa u kojoj su uništena tijela najmanje sedam žrtava klana.

Kako se navodi u dokumentima našeg tužilaštva, na dan hapšenja Belivukove grupe, sa najbližim saradnikom Milanom Vujotićem, Zvicer je preko aplikacije Skaj, za koju su vjerovali da je tajna, komentarisao da policija i tužilaštvo "nemaju nikakve dokaze" i "da im ne mogu ništa".

Poruke na Skaju

Zvicer: Jedino da špija neko ili da nađu onu mašinu.

Vujotić: Kad je ovoliko iskidano ljudi i mašinu i kuću zapalit, nego kad su oni samouvjereni i tvrdoglavi, nažalost. Da ovaj Ritopek ne pominju bili bi mirni, a ovako haos.

Zvicer: Neka je, ako nije pala, treba to da razmontira i nosi neđe, da kupi dvije prasice i provuče ih kroz tu mašinu, pločice i sve iz kuće skine, kao i namještaj.

Izvor: Kurir/ Privatna Arhiva

U prepisci putem Skaja od 4. februara 2021. Radoje Zvicer je rekao i da se plaši da neko ne progovori prije nego što unište dokaze.

Vujotić: Reko sam mu da se pazi, dok ne vidimo o čemu se radi. Samo da ne poklekne neko i progovori.

Zvicer: Nisu ludi da pokleknu, niđe djela nema.

Otkrili ubice

Sumnjali u Tajsona

U Skaj prepisci, crnogorsko tužilaštvo je pronašlo dokaze o tome ko su ljudi koji su učestvovali u surovim likvidacijama u Ritopeku, jer je Vujotić koji je prošle godine uhapšen u Istanbulu posle ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana, nabrajao ko sve zna za tajnu prostoriju.

Vujotić: Soprano (prim. aut. Veljko Belivuk), Kratos (prim. aut. Marko Miljković), Kantona (prim. aut. Marko Budimir), Ares (prim. aut. Miloš Budimir), Beri (prim. aut. Srđan Lalić), Hel (prim. aut. Nebojša Janković), Tajson i Leo (prim. aut. Bojan Hrvatin), to je ekipa koja kida, mislim da nema šansi da iko tu progovori.

Zvicer se potom raspituje ko je osoba koja se na skaju potpisuje kao Tajson, na šta mu Vujotić odgovara da jedino njega nije upoznao, ali da su mu pominjali "da je kidao Lazu".

Kao Tajson, u optužnici Specijalnog tužilaštva u Beogradu označen je optuženi Nemanja Đurić, a "kidanje Laze" je ubistvo Lazara Vukićevića.

Podsjetimo, na dan hapšenja Belivuka i ekipe, policija je u kući u Ritopeku otkrila tragove krvi i predmete koji su mogli da se dovedu u vezu sa krivičnim djelima, ali je tajna prostorija skrivena u garaži, a u kojoj je bila industrijska mašina za mljevenje mesa u kojoj su, kako tužilaštvo smatra, mljeli žrtve prije nego što su njihove ostatke prosipali u Dunav, pronađena tek krajem aprila. U optužnici koju je podiglo crnogorsko tužilaštvo protiv Zvicera kao vođe kavačkog klana, Vujotića i ostalih pripadnika grupe navodi se i da su plan o tome šta da urade sa kućom i kako da unište dokaze iz Ritopeka, "kavčanin" Duško Roganović prenio Bojanu Hrvatinu, koji je u to vrijeme jedini bio još na slobodi. Hrvatin je, kako proizilazi iz Skaj komunikacije, obećao Roganoviću "da će počistiti sve što je ostalo".

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Roganović: Brate, sad smo mi tu da počistimo ostale stvari za braću.

Hrvatin: Vidi, treba nam ozbiljna organizacija da sve počistimo i onda baš ništa ne mogu.

Žandarmerija čuva

Roganović mu na to odgovara da će morati da se organizuju da se ponese sve "od mašine do ostalog". Međutim, pripadnicima klana ulazak u kuću strave nikako nije bio moguć, jer su od prvog dana njenog pronalaska do danas pripadnici Žandarmerije naoružani dugim cijevima ispred nje. U međuvremenu, u julu iste godine, uhapšen je i Bojan Hrvatin koji je pristao na saradnju sa policijom i tužilaštvom. Priznao je ubistva, svoju, ali i ulogu ostalih u njima i postao svjedok-saradnik.