Svedok-saradnik Srđan Lalić je na današnjem ročištu otkrio da je Marko Miljković bio u "bunkeru" sa poznatom srpskom starletom Aleksandrom Nikolić!

Danas je u Specijalnom sudu nastavljeno suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Svedok-saradnik Srđan Lalić je u prethodnih šest ročišta otkrio mnogobrojne mračne tajne klana. Za govornicom su najviše Marko Miljković i Srđan Lalić koji je otkrio sa kojom starletom je bio Marko Miljković. Reč je o Aleksandri Nikolić, učesnici Zadruge. Kada je to rekao Lalić, Miljković se samo nasmejao. On je otkrio da su Aleksandra Nikolić i Marko Miljković imali intimne odnose u "bunkeru" na stadionu Partizana.

Aleksandra je u jednoj sezoni "Zadruge" snimljena kako nosi majicu koja pripada kriminalnom klanu Veljka Belivuka. Radi se o crnoj majici na kojoj se vidi Nikola Tesla, a ispod njega piše "slikarstvo". Sa bočnih strana lika Nikole Tesle su venci u bojama srpske zastave i takvu majicu je nosio i sam Veljko Belivuk jer ova majica navodno pripada njegovoj navijačkoj grupi "Iz Principa". Istu takvu majicu je navodno nosio i poznati srpski pevač i kompozitor, Stefan Đurić poznatiji kao "Rasta". Aleksandra je ranije u "Zadruzi" optuživana da se navodno prostituisala dok je radila u Bujanovcu, ali je ona to demantovala. Prema njenim tvrdnjama, radila je kao animir dama.

Ko je Aleksandra Nikolić?

Aleksandra Nikolić se proslavila učešćem u rijalitiju "Zadruga". U prvoj sezoni u kojoj je učestvovala se nije proslavila jer je brzo ispala, ali nije odustajala od rijalitija pa je u toku sledeće sezone bila u vezi sa Filipom Carem kao i sa Markom Janjuševićem Janjušem zbog čega se ipak duže zadržala u "Zadruzi". U narednoj sezoni, odnosno petoj sezoni "Zadruge", bila je u vezi sa Dejanom Dragojevićem. Ona je deo "Zadruge 6".

Živela je sa bakom na selu dok joj je majka Slovenka radila u inostranstvu, sa 11 godina je upoznala oca Acu, godinama je bila svedok porodičnog nasilja, pa je sa 18 godina pobegla od kuće i počela da radi kao animir dama... U Švajcarskoj je brutalno pretučena, da bi potom pobegla u Tursku, gde je završila u zatvoru. Da će morati da se bori kroz život, bilo je jasno čim se rodila.

Aleksandra je priznala u velikoj ispovesti 2020. godine je da je sa 18 godina pobegla od kuće i otišla u inostranstvo kako bi sebi obezbedila normalan život. Međutim, odlučila je da počne da radi kao animir dama.

“Želela sam da kupim dobru torbu i garderobu. Drugarica mi je preporučila da odem u Švajcarsku da radim kao animir dama. Trebalo je da sedim, pijem piće s gostima i navučem ih da potroše što više para. Šest dana u nedelji sam radila celu noć i pila alkohol. Na slobodan dan nisam mogla da ustanem iz kreveta koliko sam bila umorna. U te lokale su dolazili ljudi s Balkana, većinom nepristojni i bahati. Skoro svaki je hteo da imamo se*s posle posla. A ja sam morala da ih zavlačim, da im obećavam da ću im sve ispuniti, a onda da ujutru pobegnem glavom bez obzira. Zarađivala sam i do 5.500 evra mesečno, ali je bilo veoma naporno", rekla je ona u velikoj ispovesti 2020. godine.

Najbolji prijatelj gazde kluba u kom je radila ju je jedne večeri brutalno pretukao.

“Sedela sam i pila s gostom koji je naručio tri flaše viskija. To je bilo dobro i za gazdu i za mene, jer je potrošio mnogo para. U stan sam se vratila pripita, pa sam malo glasnije pričala, šalila se, smejala... To je zasmetalo gazdinom prijatelju, pa me je prebio. Toliko me je tukao da sam cela bila plava. Nisam smela da ga prijavim, jer sam radila na crno. Htela sam da se vratim u Beograd, ali nisam bila isplaćena, pa nisam imala novac za kartu. Ostala sam tamo još 15 dana, svaki dan gledajući čoveka koji me je izmlatio. On je već sutradan namerno došao u lokal da me nervira. Sedeo je, pušio cigaru, pio piće i pravio se da je gospodin. Zbog gazde sam morala da mu priđem, pružim ruku i kažem: 'Dobro veče, dobro došli'. Gadila sam se samoj sebi zbog toga. Ali čim sam dobila platu, spakovala sam se i vratila u Srbiju", kazala je Aleksandra.

Švajcarsku je zamenila Turskom, gde je sa 20 godina nastavila da radi kao animir dama. Ni tamo nije imala mira. Policija je upala u klub u kom je radila i uhapsila Aleksandru i ostale devojke.

“Bila sam u šoku! Samo sam gledala u jednu tačku i ćutala. Pitala sam se kada ću i da li ću uopšte izaći na slobodu", navela je ona.

Aleksandru su prebacivali iz jednog u drugi pritvor u Istanbulu. Tako je promenila četiri ćelije.

“Prvi pritvor je bio odvratan! Spavala sam na podu. Bilo je prljavo, nismo se presvlačili danima, smrdelo je na mokraću... Potom su nas prebacili u drugi, pa u treći pritvor, a u četvrtom je bilo najbolje. Tu sam imala krevet i tuš da se konačno okupam. Doduše, hladnom vodom. Zatvorenice nisu bile bezobrazne prema meni, jedna mi je krišom dala mobilni da pošaljem poruku. Pisala sam gazdi da proba da nas izbavi. Ubrzo sam bila deportovana za Srbiju, samo s pasošem, bez garderobe, novca... Imala sam zabranu ulaska u Tursku, ali je pre nekoliko meseci ukinuta", rekla je Aleksandra.

Ona je Lepom Mići ispričala detalje hapšenja u Istanbulu.

"Snežana (Ojdanić) je radila u lokalu gde sam ja bila pritvorena, gde sam bila uhapšena u Turskoj, u Istanbulu. Ona je tamo pevala, a ja sam bila hostesa. Tamo je pre mene bila ekipa devojaka koje važe za 'znate već kakve'. Neka je od njih zaj*bala lika za 500 evra i slagala da će ići s njim u hotel. Došla je policija, jer ju je on prijavio, pa je uhapsila moju ekipu. Bila sam pet dana u pritvoru, pa su me deportovali, a onda sam imala pet godina zabranu odlaska u Tursku. Ja Snežanu nisam znala, a ona mi je rekla da mi je ona slala stvari. Ja u garderoberu i nije mi dobro od priča da sam prostitutka, a ona kaže da cela estrada priča da sam ja ta devojka. Nisam, šta da kažem. Osećam psihičku težinu", rekla je tada Aleksandra Nikolić.

Posle tog traumatičnog iskustva stavila je tačku na posao animir dame. U 21. godini odlučila je da postane trbušna plesačica. Nastupala je po klubovima u Makedoniji, gde je i upoznala žestokog momka s kojim je počela da se zabavlja. Ubrzo se preselila kod njega u Skoplje.

“Zbog njega sam napustila posao, jer mu je smetalo da igram. Bilo mi je lepo s njim godinu i po dana, ali sam ga ostavila, jer me je prebio. To je učinio, jer je umislio da gledam nekog momka. Toliko me je istukao da sam imala ozbiljnu povredu na usni. Pošto sam ceo život gledala nasilje, odmah sam ga ostavila. Batine nikada ne bih oprostila! Taj dečko mi i dalje preti. Govori mi da će pustiti neke informacije o meni u javnost. Mislim se: 'Ma radi šta hoćeš, samo me ostavi na miru'. Ne znam da li ima moje eksplicitne snimke. Mi se nismo snimali, jedino ako je to radio tajno. Ne plašim se ni njega, ni bilo koga", dodala je Aleksandra.

Po povratku iz Skoplja u Beograd dobila je poziv da uđe u "Zadrugu 3", a u "Zadruzi 5" je upoznala "ljubav svog života", Dejana Dragojevića. Kako ona kaže 2020. godine, volela bi da ostari sa njim.

“Volela bih da s njim ostarim, ali nemam velika očekivanja, jer ne bih da se razočaram. Želim da imamo četvoro dece. Svojoj deci ću biti bolja majka nego što je meni bila moja. Prvo ću da obezbedim sigurnu budućnost, pa ću tek onda da rađam”, kaže Aleksandra, koja je otvorila i svoj Jutjub kanal.