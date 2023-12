Advokatica Zora Dobričanin i Ivona Talevski, predstavnica Asocijacije novinara iz Makedonije, komentarisale su slučaj otmice i ubistva Vanje Đorčevske.

Izvor: Youtube/K1 Televizija/mvr.gov.mk

Slučaj kidnapovanja i ubistva Vanje Đorčevski (14) digao je region na noge, u utorak je uhapšen Ljupče Palevski Palčo u Turskoj, glavni osumnjičeni koji je bio u bjekstvu i za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica. U pritvoru se nalaze četiri osobe koje su osumnjičene za otmicu i ubistvo, jedna od njih je i Aleksandar Đorčevski, otac ubijene djevojčice koji je osumnjičen da je dao važne informacije otmičarima.

Zora Dobričanin, advokatica, i Ivona Talevski, predstavnica Asocijacije novinara iz Makedonije, su na "K1" televiziji razgovarali o zločinu koji je uznemirio cio Balkan. Javnost u Sjevernoj Makedoniji zahtijeva pravdu, više od 15.000 ljudi je potpisalo peticiju za vraćanje smrtne kazne za najgore zločine.

"Davanje pravilne ocjene uvijek je izazovno, a da bismo razumjeli motive, nužno je imati pristup spisima predmeta. Ponekad, iako spisi mogu sadržavati hiljade stranica, važnost jednog detalja može biti presudna. Zadržavanje profesionalnosti u ovim situacijama predstavlja izazov, s obzirom na težinu tema. Lično, preferiram ljudski pristup u izražavanju mišljenja, umjesto pravničkog. Čula sam od kolega iz Skoplja nešto što me duboko pogađa. Oni su u školi pisali rad za 'Dan Blagodarnosti', u kojem je istaknuto Vanjino povjerenje prema ocu. Razmišljati o ovim stvarima na ljudski način je teško, naročito kada su u pitanju zločini koji potresaju svijest ljudi. Iako bih se suzdržala od preuranjenih zaključaka, posebno u vezi sa ocem koji bi možda bio umiješan, shvatam ozbiljnost situacije.

Razumijem da se ne bih trebala upuštati u nekontrolisane reakcije, posebno kad su u pitanju ovakvi zločini, koji imaju dubok emocionalni uticaj na žrtve. Iako postoji mogućnost da je otac bio umiješan iz različitih razloga, kao što su dugovi, zavisnost od kocke i narkotika, važno je naglasiti da bih, kao pravnik, trebala bazirati svoje izjave na dokazima, a ne samo na naslovima u novinama. Često se dešava da ono što je naglašeno u medijima ne odražava nužno stvarnost iz spisa predmeta", kaže Zora Dobričanin.

Iako stanovnici Makedonije, masovno potpisuju peticiju za uvođenju smrtne kazne, Zora smatra da zakone nikada ne treba menjati na brzinu. Slično mišljenje ima i Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji smatra da se treba raditi na prevenciji.

"U Makedoniji, predviđena je doživotna kazna zatvora za osobe koje budu proglašene krivim za ovaj zločin. Primjećujem da postoji želja javnosti za uvođenjem smrtne kazne, što je reakcija slična onoj koja se javlja kod nas nakon gnusnih zločina. Važno je naglasiti da promjene u zakonu ne bi trebalo uvoditi brzo i nepromišljeno, s obzirom na to da su pitanja kazne praktično povezana s ličnim ubjeđenjima, a retroaktivna primjena prava je apsolutno nemoguća", dodaje Dobričanin.

Ivona Talevska objašnjava kako je uhapšen Palčo. Ljupče Palevski Palčo je glavni osumnjičeni koji je bio u bjekstvu i za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica.

"Uhapšeno je pet osoba, a posljednji privedeni je Stefan Dimkovski, otac dvoje djece, porijeklom iz Strumice. On je bio vozač Palčeta iz Beograda, preko Bugarske, do Turske, gdje je uhapšen dok je pokušavao simulirati putovanje do Istanbula na aerodrom. Da bi odradio ovu prevaru, unajmio je taksi, ali ga je policija uhapsila pored autoputa. Trenutno se Palčo nalazi u pritvoru, dok vlasti Makedonije očekuju njegovo brzo izručenje, nakon čega će biti podvrgnut pravnoj proceduri zbog optužbi za ubistva. Tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv svih osumnjičenih, uključujući i one koji se već nalaze u pritvoru, kao i Palevskog koji je osumnjičen za kidnapovanje i brutalno ubistvo. Svi pritvoreni su produžili boravak u pritvoru za još 30 dana. Sada počinje pravna procedura koja će usmjeriti tok cijelog procesa", kaže Talevska.

Ivona ističe da se u Makedoniji često simulira nekažnjavanje. Smatra da se time pravi pogodno tlo za kriminalne aktivnosti.

"Simuliranje nekažnjavanja stvara plodno tlo za razne zločine. Nedostatak odgovornosti, posebno u političkim sferama, pruža dodatnu podsticajnu sredinu, ne samo za kriminalne aktivnosti, već i za svakoga ko želi nanijeti štetu drugima, s uvjerenjem da može djelovati nekažnjeno. Važno je da razmislimo o načinu na koji oblikujemo svoje živote i kako će sljedeće generacije živjeti. Trenutno prisutno stimulisanje nekažnjavanja, bilo da se radi o političkoj ili moralnoj odgovornosti, podstiče druge da se upuste u zlodjela. Ovaj problem nije samo aktuelan, već nosi ozbiljne posljedice za budućnost. Postavljam pitanje: U kakvom svijetu želimo da živimo?", kaže Ivona i dodaje da su objavljeni rezultati obdukcije, ali da pojedine detalje javnost neće znati iz moralnih razloga.

Objašnjava da trenutno nema podataka da se Vanja ugušila u gepeku kako su prenijeli mediji. Otkrila je i da je najavljen protest "Pravda za Vanju" u subotu u Gradskom parku u centru Skoplja.

"Ministar unutrašnjih poslova naglasio je da trenutno ne postoje podaci koji ukazuju na to da se Vanja ugušila u gepeku, kako su to prenijeli mediji. Međutim, istakao je da je zvanični uzrok njene smrti prostrelna rana, čije detalje iz obdukcije, iz etičkih i ljudskih razloga, nije moguće javno objaviti jer su monstruozni. Trenutno je u toku istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog zlodjela. Uprkos zahtjevima građana za smrtnom kaznom, ministar je istakao da Makedonija ne može uvesti takvu kaznu zbog evropskih zakona i trenutnih kaznenih propisa u zemlji. Peticiju za uvođenje smrtne kazne potpisalo je više desetina hiljada ljudi, a najavljeni protest pod nazivom 'Pravda za Vanju' će se održati u subotu u Gradskom parku u centru Skoplja. Svi detalji o daljem smjeru istrage biće poznati nakon daljih policijskih i pravnih procedura. Ovde je pitanje moralne odgovornosti, jer je zakazao sistem bezbjednosti. Prevencija je zakazala. Iz moralnih razloga mi ovdje moramo da razgovaramo o odgovornosti. Ko će da snosi odgovornost i zašto je do ovoga došlo.

Kako je moguće da kamere sigurnog grada, koje su bile postavljene na najvišem nivou tokom održavanja samita OEBS-a, nisu zabilježile dolazak automobila u Skoplje, a upravo taj automobil je povezan s ubistvom muškarca u Velesu? Još značajnije, vazdušna udaljenost od mjesta gdje je vozilo zapaljeno nakon likvidacije malene Vanje bila je samo kilometar od mjesta održavanja samita OEBS-a. Ovo postavlja ozbiljna pitanja o efikasnosti nadzornih sistema. Zašto nadležne bezbjednosne snage nisu opazile crni dim i reagovale na događaje tako blizu skupu visokog profila? Prvi sloj bezbjednosti bio je namijenjen zaštiti samita, ali kako je moguće da su propustili takav incident tako blizu centralnog događaja? Dodatno, postoji nelogičnost u gonjenju oca zbog navodne uloge u otmici djeteta, tvrdeći da je otmica imala cilj iznude od majke, iako nijedan zahtjev za otkupom nije bio upućen majci. Policija je potvrdila da je dijete ubijeno prije nego što je slučaj postao javan u medijima i na društvenim mrežama. Ove neusaglašenosti izazivaju ozbiljne sumnje. Plaši me ne samo nesposobnost organa da razriješe cijelu situaciju, već i mogućnost namernog konstruisanja istrage kako bi se kasnije, bez obzira na javnu osudu, postigao drugačiji ishod na sudu", objašnjava Ivona kako je sistem zakazao.

Zora Dobričanin se složila sa Ivoninim konstatacijama i smatra da u ovom slučaju postoje mnoge nelogičnosti. Kaže da nema smisla da je Vanja oteta zbog traženja otkupa, da bi ubrzo nakon toga bila ubijena.

"Moguće je da se radi o skretanju istrage. Nije logično da biste oteli nekoga s ciljem traženja otkupa, samo da biste ga ubili prije nego što ste uopšte izrazili zahtjev za otkup. Postavljam pitanje odakle potiče ova priča - da li je ona plod izjava nekog od uhapšenih, ili je to pretpostavka organa gonjenja ili možda rezultat novinarskog nagađanja.

Nije normalno da se počini tako veliki zločin samim činom otmice djeteta, a zatim preduzme još gnusan korak ubistvom, a da pritom nije čak ni pokušano ostvarivanje primarnog cilja, koji je navodno bio iznuda otkupa. Obdukcija će razjasniti da li je došlo do pucanja u mrtvo tijelo ili je mala Vanja bila živa kada je pogođena", kaže Dobričanin.



Zora Dobričanin je objasnila i kako ide procedura izručenja osumnjičenog. Palčo je uhapšen u Turskoj i očekuje se izručenje Sjevernoj Makedoniji.

"Procedura izručenja zavisi od toga da li osumnjičeni pristaje na izručenje putem pojednostavljenog postupka ili će zahtijevati sprovođenje ekstradicionog postupka. Ona će biti saslušan pred istražnim sudijom, koji će ga obavijestiti da je zemlja njegovog državljanstva zainteresovana zbog određenog krivičnog djela. Okrivljeni tada ima mogućnost da pristane ili odbije izručenje, uz uslov da se predoče dokazi koji će biti dostavljeni zemlji u kojoj je priveden. Ova procedura može potrajati do godinu dana, čak i u slučaju pojednostavljenih postupaka koji obično traju od dva do četiri mjeseca. Ukoliko osumnjičeni odbije izručenje Makedoniji, ističući bezbjednosne razloge, dužan je da dokaže da mu je bezbjednost ugrožena. Sud može ipak odlučiti za ekstradiciju, nakon čega osoba ima pravo na žalbu. U žalbenom postupku odluka može biti poništena, a konačnu odluku donosi Ministarstvo pravde zemlje u kojoj je osoba pritvorena. Iako svi sudski organi mogu podržati izručenje, konačnu odluku donosi Ministarstvo pravde.

Istraga do kraja zahtjeva ključnu ulogu pojedinaca kako bi se osigurao integritet zakonitih dokaza. Očuvanje kontinuiteta dokaznih činjenica, od mjesta zločina do sudnice, predstavlja suštinski element u ostvarivanju pravde. Naročito je važno izbjeći narušavanje dokaznog kontinuiteta i kontaminaciju dokaza, što predstavlja zajednički interes svih", zaključila je advokatica Zora Dobričanin.