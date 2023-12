Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu je komentarisao slučaj kidnapovanja i ubistva Vanje Đorčevski koji je podigao na noge cio region.

Izvor: Facebook video/SKOPJE1.MK/Ljupčo Palevski/Screenshot/Vlatko Kekišev/mvr.gov.mk

Istraga o otmici i ubistvu Vanje Đorčevski (14) i dalje traje, u utorak uveče uhapšen je i Ljupčo Palevski Palčo, glavni osumnjičeni koji je bio u bjekstvu i za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica. Sada se čeka njegovo izručenje Sjevernoj Makedoniji, a Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu je za "RTS" rekao da je Sjeverna Makedonija odgovorna u velikoj mjeri za otmicu i ubistvo maloljetne djevojčice.

Jurić ističe da ima mnogo nelogičnosti u cijelom slučaju i da je neodgovorno da se optuži otac na početku istrage. Jurić dodaje da je očekivana reakcija javnosti koja traži uvođenje smrtne kazne, ali da treba raditi na preventivi.

"Mogu slobodno reći da je na neki način bio pod zaštitom države. Mogu da potvrdim da je država na neki način i velikim dijelom odgovorna za ovo što se desilo", rekao je Jurić.

Juriću je zasmetalo to što je ministar policije Sjeverne Makedonije Oliver Spasovski na početku istrage iznio tešku optužbu na račun oca ubijene djevojčice, Aleksandra Đorčevskog. Da podsjetimo, on je priveden zbog sumnje da je odao važne informacije otmičarima - vrijeme kada je njegova ćerka sama kako bi mogli lakše da je kidnapuju.

"Mnogo je nelogičnosti u cijelom slučaju. Govori se o koristoljublju, a zahtijeva za otkup faktički nije ni bilo. Posle dva i po sata je djevojčica već ubijena. Ako je koristoljublje u pitanju, postoji ogromno pitanje zašto se slučaj ubistva desio tako brzo", dodaje Jurić.

Ističe da mu je zasmetalo takođe i to što je Spasovski rekao da je "djevojčica ubijena jer se javnost uzbunila". On smatra da to nije istina.

"To nije tačno. Ako pogledate analizu onoga što se dešavalo na društvenim mrežama od momenta kada je djevojčica nestala, shvatićete da je pravi alarm krenuo tek negdje posle četiri sata. Ne mogu da se pomirim sa činjenicom da je jedan roditelj, jedan otac spreman da na bilo koji način izda svoje dijete, da ga proda za jedan ovako težak zločin. U slučaju da se zaista dokaže da to jeste tačno, najteža moguća kazna mora da bude upravo za oca djevojčice", kazao je Jurić.

"Smrtna kazna nije rješenje"

Dosad je više od 15.000 ljudi u Sjevernoj Makedoniji potpisalo peticiju u kojoj se traži vraćanje smrtne kazne za počinioce najtežih krivičnih djela. Jurić kaže da se u ovakvim propustima i teškim zločinima ogleda nemoć društva.

"To je ono što karakteriše gotovo svaku situaciju u regionu, kada se desi strašno ubistvo, građani se hvataju za ono što im je ostalo, a to je ta jedna slamka i najteža moguća osuda odnosno smrtna kazne. Apsolutno sam očekivao takvu reakciju i to je nešto što je očekivano", smatra Jurić.

On naglašava da treba stvari da se preduprede i da se više govori o preventivnim mjerama nego o kazni. Smatra da smrtna kazna nije rješenje.

"Makedonija definitivno ima mnogo razloga za brigu. Razgovarajući sa ljudima iz njihovih nevladinih organizacija, Makedonija je mnogo niže od nas i imaju mnogo više posla nego mi", kaže Jurić.

U Srbiji je nedavno pokrenut sistem "Pronađi me". Jurić misli da bi takav sistem sada pomogao u Sjevernoj Makedoniji za ovakve slučajeve.

"Ako govorimo o kriminalnim otmicama djece, to su najopasniji slučajevi. Životni vijek jednog djeteta u prosjeku, globalno gledano, je četiri sata od momenta kada je dijete oteto do same smrti. Bitno je da se brzo i hitno reaguje i zbog toga je sistem mnogo važan. Ne mogu da tvrdim da bi ovo dijete bilo pronađeno živo, ali mogu odgovorno da tvrdim da bi bile male šanse da čovjek nakon ovoga što je uradio pobjegne i da ga nema sedan dana, uz veliku mogućnost da se nikada ni ne pronađe. Ljudi moraju biti svjesni činjenice da ne smije i ne treba da se pokrene sistem za svaki prijavljeni nestnak jer time gubi smisao. Kada se desi da su ispunjeni kriterijumi koji su postavljeni u samom sistemu i kada policijski službenik procijeni da je život djeteta ugrožen, tada se sistem pokreće i tada ćemo kao društvo imati punu i efikasnu moć da pomognemo samom djetetu", zaključuje Jurić.