Makedonski mediji su otkrili ko je muškarac koji je pomogao osumnjičenom za ubistvo Vanje Đorčevske i Panče Žeževskog.

Izvor: Facebook/screenshot

Član stranke prvoosumnjičenog Ljupča Palevskog osumnjičen je za pomaganje navodnom izvršiocu ubistva Vanje Đorčevske i Panče Žežovskog. Uhapšen je na prelazu Dorjan. Kako prenose makedonski mediji to je muškarac sa inicijalima S.D. a informacija još uvijek nije potvrđeno od strane policije.

S.D. je Palevskog vozio "Land Roverom" iz Beograda, gdje je osumnjičeni za ubistvo spavao, preko Srbije i Bugarske do Turske. On je prije dva dana na Fejsbuku objavio sliku iz automobila i slikao je put ispred sebe, a još nije utvrđeno gdje je slika nastala. On se u septembru takođe slikao sa Palevskim i postavio fotografije na FB.

Izvor: Facebook/screenshot

On je kako prenosi Kanal 5 član partije Palevskog i postavljao je video snimke na Fejsbuk stranicu stranke 'Desna'. S.D. je, nakon hapšenja na granici na povratku iz Turske, izveden pred sudiju i određen mu je pritvor od 48 sati.

U saopštenju PSO se kaže: "Osnovno javno tužilaštvo Skoplje podnelo je Osnovnom krivičnom sudu Skoplje predlog za određivanje mjere kratkotrajnog zadržavanja od 48 sati protiv 46-godišnjeg muškarca iz Skoplja zbog sumnje da je izvršio – pomaganje učiniocu za učinjeno krivično djelo iz člana 365 stav 3 u vezi stava 1 KZ".