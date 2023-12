Poznati zatvorenik se oglasio iz zatvora i poslao poruku ubicama Vanje (14) iz Skoplja.

Za otmicu i ubistvo 14-godišnje Vanje Đorčevske i 74-godišnjeg Panče Žežovskog, trojica osumnjičenih počinioca već se nalaze u istražnom zatvoru u Šutki, gdje će prvo biti zadržani 48 sati, a nakon što krivična prijava bude podnijeta, biće određena nova mjera pritvora.

Prije nego što su stigli u zatvor stigla im je poruka od Gorana Andonova - Ćoseto. "Ako vas samo dovedu, imaćete najbolju presudu!", poručio im je Goran Andonov – Ćoseto, prenosi Faktor.mk.

On izdržava kaznu za događaje od 27. aprila. Goran Angelov je zbog 'terorizma' osuđen na 12 godina zatvora zbog učešća u incidentu u Skupštini u aprilu 2017. godine. Angelov ima običaj da šalje poruke preko Fejsbuka iz zatvora, a ranije se navodilo da to radi preko posrednika. On je u ranijim porukama pozivao na rušenje vlade na čelu sa Zoranom Zaevim.

Podsjetimo, djevojčica je nestala 27. novembra, a ispostavilo se da je istog dana i ubijena. Za njom je raspisana interpolova potjernica, ali nažalost ishod je bio tragičan. Pet osoba je osumnjičeno da je učestvovalo u Vanjinoj otmici i ubistvu.

Velibor Manev, jedan je od trojice uhapšenih zbog ubistva djevojčice Vanje Đorđevske (14). On je prvi osumnjičeni koji je doveden u sud, a na pitanje portala "Skopje1" i prisutnih sa strane: 'Da li je ubio Vanju', on je negirao. On je ćutao na pitanja u vezi sa njegovom krivicom i priznanjem. Ovo je jedini osumnjičeni koji je uveden u zgradu sa parkinga suda.

Manev je bio prijatelj sa Ljupčomom Paleskim-Palčom koji je takođe jedan od osumnjičenih. On je navodno davao informacije o planiranju i izvršenju otmica, a kasnije i ubistava Vanje i Panče Žežovskog. Osumnjičeni su još Bore Videvski kao i Vlatko Kekišev, kao i otac djevojčice.

