Oglasio se advokat sa kojim je pobjegao osumnjičeni za ubistvo Vanje Đorčevske.

Izvor: Youtube/printscreen/Трета Политика

Kako prenosi makedonska Telma, oglasio se advokat osumnjičenog Palevskog, Vasko Stojkov. On je, kako je rekao Telmi, Paleveskog je odvezao u Beograd jer on nije imao vozilo, ali advokat nije znao da je Palevski osumnjičen za ubistva 14-godišnje Vanje Đorčevske i 74-godišnjeg Panče Žerovskog.

"Tražio je da ga odvezem u Beograd jer nije imao vozilo i nije mogao da dobije notara da mu prebaci vozilo na njega. Ja nemam ništa sa ovim slučajem. Znam da je trebalo da ide u Beograd, rekao je da je zakazao pregled. Rekao sam mu da ću ga povesti. Nisam znao za ove stvari. Vratio sam se u Skoplje, on je ostao jer je sjutradan morao na pregled i rekao ako je sve ok da će se vratiti, a ako nije u redu, rekao je da će ići u Istanbul. Kada sam se vratio, policija me je pretresla, pitali su me i onda sam im rekao šta znam", kaže advokat Stojkov.

Pošto je shvatio za šta se Palevski sumnjiči, advokat Stojkov mu je poslao poruku da se vrati i da izjavu, jer je riječ o ozbiljnoj stvari. On nije želio da otkrije da li je i kakav odgovor dobio, rekao je da je sve ispričao policiji, ali od tada nema kontakt sa Palevskim, koji mu je, osim što mu je advokat, bio i prijatelj u pojedinim slučajevima.

Stojkov objašnjava da je imao dobre namjere da mu pomogne i da se posle svega osjeća zloupotrebljeno. "Ja sam advokat i da sam išta znao sigurno ne bih ćutao", rekao je Stojkov u telefonskom razgovoru Telmi.

BONUS VIDEO: