Advokat Milene Radulović, Jugoslav Tintor, komentarisao je jučerašnje ročište i ponašanje svog kolege koji brani optuženog profesora glume Mike Aleksića, Zorana Jakovljevića.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/Petar Aleksić

U Palati pravde u Beogradu je u četvrtak održano novo ročište protiv vlasnika škole glume Miroslava Aleksića, na kom je svjedočila glumica Milena Radulović koja je protiv Aleksića podnela krivičnu prijavu za silovanje i polno uznemiravanje. Nastavak suđenja zakazano je za 23. novembar.

Tokom davanja iskaza glumice, advokat odbrane Zoran Jakovljević pravio je neprimjerene scene, smijao se, svađao sa sudijom i dobacivao prisutnima u sudnici, zbog čega je kažnjen sa sto hiljada dinara. Advokat Jugoslav Tintor u emisiji "Uranak“ na televiziji "K1", objašnjava da je teatralnost Zorana Jakovljevića dio taktike i odugovlačenja suđenja.

"Dio taktike je pokušaj da se postavljaju pitanja do iznemoglosti, ne bi li postupak i suđenje trajali što duže, jer je strategija odbrane, da njima vrijeme ide na ruku, jer misle da će time da se relativizuje težina optužbe i dokazi koji je potkrepljuju. Zato se postavlja veliki broj pitanja. Juče smo u sudnici mogli da vidimo i branioca, da je u višem navrata ostao u praznom hodu, gdje svi sad čekaju dalje, a on se reorganizuje i smišlja šta dalje da radi, kako bi suđenje trajalo što duže", kaže advokat Tintor i objašnjava razliku u postavljanju velikog broja pitanja, ali i načina na koji se ona postavljaju:

"Druga stvar je način na koji pitate. Siguran sam da to može i drugačije, jer nije primjereno sa ciničnim osmijehom prirodi krivičnog djela za koje se sudi, kao i detaljima koji su iz intimnog života veoma traumatiči".

Jugoslav Tintor, advokat Milene Radulović

Izvor: K1/Printscreen

Tintor dalje priča da odbrana pokušava da predstavi kako sud nije na njihovoj strani. On smatra da odbrana pokušava da se dodvori publici i da pridobije poene u javnosti.

"Moj utisak je da odbrana sve vrijeme komunicira, ne toliko sa sudom, koliko sa publikom. Branilac nije fokusiran na postavljanja pitanja Mileni Radulović, već kako postavi pitanje, on se okreće ka publici, kao da pred njima se cio proces kreira. Ono što želi da postigne jeste da predstavi da je odbrana ugrožena, time što se odbija veliki broj pitanja, da time što sudija kazni branioca, on je u nemogućnosti na kvalitetan način da brani i da ga na taj način sud onemogućava da svog klijenta brani kako treba. Sud je dužan da odbije, ukoliko je Milena u svom iskazu iz istrage već odgovorila na to pitanje. Ne možeš da pitaš ni oštećenog, ni svjedoka tri puta za istu stvar.

Ukoliko advokat Jakovljević nastavi sa ovakvim neprimjerenim ponašanjem, sud ima pravo da mu zabrani rad na ovom slučaju. Zakonik o krivičnom postupku predviđa da ako neko istrajava na postupanju za koje ga sud kažnjava, finalnu odluku koju sud može da donese je da uskrati odbranu određenom braniocu. To znači da on prelazi crtu u toj mjeri da čak ni novčano kažnjavanje ne rezultira nekim postupanjem koje je propisano zakonom i tog trena, ako se probijaju ti limiti jeste uskraćivanje braniocu prava da brani tog okrivljenog. On to svjesno radi da bi fokus bio na njemu, a čitav fokus je zapravo težina optužbe, odnosno Milenin iskaz i objašnjenja. Pravi se skretanje pažnje, da danas, kada se pomisli na to suđenje, više se razmišlja što je Jakovljević kažnjen od suda, a ne o tome kako je Milena objasnila neke detalje, kroz koje je prošla. To je potresno i to je suština. Ne priželjkujem da dođe do udaljavanja Jakovljevića, jer je on izabrani branilac Aleksića i mislim da kolega zna do koje granice smije da ide", kaže advokat Tintor.

Tintor ističe, da odbrana ponavlja pitanja sa prvog ročišta kako bi odgovori bili izrečeni pred publikom, ali isto tako sud može da ih odbije

"On ide na ista pitanja iz istrage, da bi to on što pita i ona odgovori bilo rečeno pred publikom. To nije dopušteno, zato što već u zapisniku postoji šta je ona na to rekla i kako je to objasnila. Kada pitaš ista ta pitanja, nijedan sud ti neće dati da pitaš iste stvari tri puta. Moraš da pitaš neke nejasnoće, koje trebaju da se otklone, da popunjavaš ono što je praznina", dodaje Tintor.

Jugoslav Tintor, objašnjava, da Milena, ali i bilo koje druge žrtve, moraju da proživljava tu strahotu svaki put tokom svjedočenja: "Nisam želio da dozvolim da se žrtva omalovažava.“ Istakao je da nezgodna pitanja moraju da se postave, ali da je bitan način postavljanja istih.

"Nažalost, mora. Moraš da se pojaviš pred sudom i daš odgovore na pitanja, a okrivljeni ima pravo da ta pitanja postavlja. Ono što je ovde suština je način postavljanja pitanja i vremenskog trajanja. Postoje zakonska pravila koja uređuju. Pokušao sam na kraju suđenja, kada sam video da to iscrpljivanje prelazi neki prag zdravog razuma, iznio sam zahtjev i sud je to uvažio, reagovao sam i pozvao sam se na jedan slučaj evropskog suda za ljudska prava, koji baš govori o tom balansu između potrebe da odbrana djelotvorno ispita oštećenu i potrebe da oštećena bude zaštićena prilikom tog ispitivanja. Tu mora da postoji neka ravnotežna između obije vrijednosti, od koje nijedna nije nešto pretežnija. Balans je ovde malo poremećen, to uočava i neko ko nije pravnik, a ne mi. Sud ne dozvoljava da se žrtva omalovažava tokom ispitivanja i upravo traži taj balans da ne dopusti da se to izvrne u neku suprotnost", kazao je Tintor.

Tintor naglašava da je Milena objasnila zbog čega nije odmah prijavila slučaj silovanja. Objasnio je i on šta se odvija u glavi žrtve u takvim situacijama.

"Milena je objasnila stanje u kojem se nalazi i zašto žrtva u takvom nekom stanju nema reakciju da odmah ode u policiju. Imate faze kroz koje žrtve prolaze nakon toga. Ona i objašnjava u iskazu kada prelama da to prijavi i objašnjava zašto. Zato što u tim fazama, vi želite da drugi ne primijete da se to vama dešava, želite da živite normalan život kao svi drugi, a nosite traumu duboko u sebi. Sve to ono što je ona svjedočila je bilo predmet analize eksperata, koji su analizirajući njeno objašnjenje tog procesa ocijenili kao vjerodostojno i tačno. Rekli su da je to sa stanovišta struke, u istinu tako. Da je ona proživjela duboku traumu i da niko ne može da tvrdi da je ona izmislila sve, kao i da je sklona patološkom laganju. To daje kredibilitet i vjerodostojnost njenom iskazu, pored toga što je logičan, razumljiv i sve do detalja objašnjeno", naglašava Tintor.

Jugosav Tintor kaže da je Milenu posavjetovao da nikako ne pada na provokacije odbrane. Naveo je da je važno biti smiren, strpljiv i odgovarati precizno na postavljena pitanja.

"Ono što je najveći problem je objasniti sve ono što podrazumijeva saslušanje. Ono što sam joj ja dao kao savjete je da mora biti strpljiva do kraja i da ne smije sebi da dozvoli da ni na koji način bude isprovocirana. Kod tonskog snimanja, vi morate da vodite računa, šta vas je neko pitao i da kod davanja odgovora znate, da sve to ulazi u tonski zapis. Zbog toga je vrlo važno da se vrlo precizno i tačno odgovara na pitanja i da se ne govori nešto u šta niste sigurni", kazao je advokat.

Novo ročište zakazano je za 23. novembar, kada će pored Milene Radulović svjedočiti i maloljetna oštećena djevojka, ali čeka se i svjedočenje Ive Ilinčić. Jugoslav Tintor objašnjava do kada bi suđenje moglo da traje.

"Drugi svedoci koji treba da svjedoče, nemaju tako velike iskaze kao Milena. U nastavku postupka, kada žrtve završe sa davanjem iskaza, ja očekujem da bi Iva Ilinčić mogla biti saslušana do kraja januara i da bi onda krenuo nastavak dokaznog postupka. Ono što je bitno jeste, da ti svjedoci, nisu svjedoci koji će da pričaju čitavo suđenje. Sudu se pruža mogućnost da pozove pet svedoka i ja sam siguran da će odbrana nastaviti sa postavljanjem hiljadu pitanja, jer to je njihova strategija, ali jučerašnje suđenje me negde ohrabruje, u pogledu uloge i postupanja suda, jer je sud našao tu liniju između onoga što je dopušteno i šta nije, pitanja koja dozvoljava i odbija. U takvim uslovima suđenja, vi proces ne možete da okrenete naopačke, jer sud je taj koji rukovodi pretresom, da toga nema suđenje bi se pretvorilo u rijaliti", zaključio je advokat Jugoslav Tintor.