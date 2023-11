Svetozar Cvetković na komemoraciji Žarku Lauševiću ispričao trenutak sa snimanja filma "Nož", koji je neprežaljenog glumca podsjetio na kobnu noć u kojoj je usmrtio dva čovjeka

Glumac Žarko Laušević preminuo je prošle nedelje, u 64. godini, od teške bolesti - raka pluća. Danas će biti sahranjen u krugu porodice, prijatelja, saradnika i brojnih poštovaoca, a prije sahrane održana je komemoracija na kojoj su se kolege prisjetie vremena provedenog s njim.

"Snimali smo i spavali u Trebinju, a finalnu scenu "Noža" snimali smo u Hercegovini. Scena međusobnog prepoznavanja braće, pa spojene u poslednjem ratu. Uzbudljivo i dosta ekspresivno gazimo po sceni, a ulazi policija da nas razdvaja jer misli da se radi o porodičnoj sceni. Žarko me zove da mi pokaže nešto", počeo je Cvetković i nastavio:

"Ploča je od bijelog kamena, a crnim slovima je uklesano 'Ovdje je granata usmrtila mog sina i njegovog najboljeg druga, ploču postavlja otac'. Kaže on meni: 'Vidiš, ovaj datum na ploči je isti kao i kada sam ja ubio dva čovjeka. A otac koji se potpisao na ploči isto se zove kao jedan od mladića koji je ubijen. Cio dan snimamo ovdje, to mi ne da mira'. Nikada više nismo pomenuli. Kad god gledam tu scenu, zapitam se šta se to zadesilo sa tim mladićima i onima iz kafića", rekao je glumac Svetozar Cvetković na komemoraciji.