U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održava se komemoracija Žarku Lauševiću!

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održava se komemoracija povodom smrti glumca Žarka Lauševića, gdje su se okupili članovi porodice proslavljenog glumca, ali i brojni prijatelji, kolege i poštovaoci njegovog lika i djela. Okupljenima se obratio i glumac Irfan Mensur, koji je održao potresan govor.

"Nemojte ko da je suzu pustio. Anita, Branka, djeco i dragi prijatelji ljutiće se Žarko. Znam ga. Svi su već sve rekli i napisali i meni nije ostalo ništa. Meni ostala samo sjećanja. Da bih se prisjetio, ja napravio puškice, znate ono kad na času nešto ne znaš ili kada hoćeš da se sjetiš ili na snimanju ne znaš tekst, pa napraviš puškice, ja napisao sve na ruci. Šta će meni nedostajati? Nestajaće mi naši razgovori dok je on bio u Njujorku, nedostajaće mi tekstovi koje je slao još nedopisanih knjiga sa pitanjem 'šta misliš?', uzdahnuo je Mensur i nastavio:

"Nedostajeće mi preporuke koje knjige treba da pročitam i koje mi je on kupovao. Nedostajaće mi ono što sam ja njemu preporučio i knjige koje sam kupovao. Nedostajaće mi jedan poklon koji sam dobio od njega, neke žute čarape. Nedostajaće mi naše šetnje, on upali kameru na svom telefonu, pa šetamo zajedno Njujorkom na 3.700 kilometara daleko, a onda ja sjutradan ili prekosjutra upalim kameru, pa šetam njega po Beogradu, a on kaže 'lakše malo, da uživam'. Dragi moji, ode Žarko, ja ne pristajem na to, jer nije fer", rekao je Irfan Mensur.

Podsjetimo, Žarko Laušević, jedan od najpoznatijih glumaca bivše Jugoslavije, preminuo je prošle srijede u Beogradu u 63. godini posle kraće i teške bolesti.

