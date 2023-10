Misterija ubistva starog 16 godina koje se desilo na Svetu Petku.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Četiri tela tog 27. oktobra 2007. godine nađena su u stanu u Žarkovu. Maja Gostić (20), njen dečko Željko (22) i njegovi roditelji Dragica (43) i Zoran Obradović (48) ubijeni su sa čak 56 hitaca. Majina majka Tanja Gostić i dalje živi za dana kada će je policija pozvoniti na vrata i reći uhapsili smo četvorostrukog ubicu.

"Svaki dan čujem rešeno ubistvo staro nekoliko godina. Samo ne znam da li je slučaj moje ćerke zaboravljen. Želim samo da znam da li ga se neko seća u policiji i tužilaštvu. Nema na koja vrata nisam pokucala. Uvek isti odgovor", ništa novo. Danas samo mogu da molim Boga da pre nego što umrem pogleda u oči ubicu mog deteta. Muž mi je umro prošle godine", priča za "Telegraf.rs" Tanja Gostić.

Tanja se i dalje seća trenutka kada je policajac došao na njihova vrta. Tražio je njenog muža i rekao da je Maja ubijena u stanu kod Obradovića. "Na Svetu Petku su se Obradovići uselili u taj stan gde su i ubijeni. Moja Maja je došla kod njih kako bi proslavili useljenje. Rekli su mi da su Obradovići najverovatnije poznavali ubicu jer vrata nisu bila razvaljena niti je bilo premetačine u stanu. Ne znam da li je ubica znao da je moja Maja tu. Nije imala šanse da preživi. Ja i dalje ne znam motiv. Bile smo kao drugarice da je nešto znala i videla rekla bi mi", kaže Tanja.

Obdukcija je pokazala da su žrtve ubijene iz dve vrste oružja, što ukazuje na to da su bila dvojica zločinaca. Nije bilo tragova nasilnog ulaska u stan pa se sumnja da su Obradovići bar jednog od ubica poznavali. Ubica je Maji pucao dva puta u glavu, dok su tela Željka, Zorana i Dragice bila izrešetana. Ubrzo posle četvorostrukog ubistva došlo se do saznanja da su Obradovići i Maja Gostić moguće žrtve kriminalne grupe iz Žarkova koja je pokušala da reketira Zorana - i to za 80.000 evra.

Ubistvo u Žarkovu Izvor: Youtube/ RUDAR 7

Uprkos detaljnim proverama policije, nije se došlo do materijalnih dokaza da je ta kriminalna grupa povezana sa četvorostrukim ubistvom. Policija je na mestu zločina našla 56 čaura, na stolu šoljice od kafe i četiri tela. "Ne mogu da verujem da postoji savršen zločin. Nije ih duh ubio. Ne mogu da poverujem da policija nije našla dokaze. Ovim putem molim da svako ko nešto zna kaže policiji ili meni. Kao majka zaslužujem bar da znam ko mi je ubio dete", kaže Tanja.