Stručnjaci su obavili analizu ličnosti Uroša Blažića iz Mladenovca.

Narcisiodan, prepotantan mladić, koji je stvorio samoobanjujuću sliku o sebi - ovako se ukratko može opisati psihološki profil Uroša Blažića, ubice iz okoline Mladenovca koji je 4. maja ubio devetoro svojih komšija i poznanika, a ranio još njih 12. Sada su otkriveni detalji iz analize odbrane ovog masovnog ubice koja nesumnjivo ukazuje na njegove uvrnute životne standarde i komplekse koji su na kraju doveli do nezapamćenog masakra u selima Malo Orašje i Dubona. Više javno tužilaštvo u Smederevu u svojoj analizi odbrane i psihološkog vještačenja Uroša Blažića detaljno je opisalo karakter ovog masovnog ubice i na osnovnu njega donijelo zaključak da se motiv masakra krije samo i jedino u karakteru ubice.

"Uroš Blažić je u svojoj odbrani nakon počinjenog zločina ispričao da su mještani Malog Orašja i Dubone bili ljubomorni na njega jer se druži sa poznatim ličnostima iz rijalitija i zato što je digao ljestvicu više u odnosu na njihove živote - kaže izvor upoznat sa slučajem.

A kakva je to "ljestvica više" u odnosu na vredne, mlade ljude koji su završavali škole, fakultete, planirali budućnost i bili omiljeni svuda gdje se pojave? Ljudi iz dobrih porodica, vredni i radni?

Za Uroša Blažića ljudi sa te njegove ljestvice su zapravo mediokriteti, ljudi koji žive na društvenoj margini, koji nisu poznati ni po čemu drugom osim učešćem u rijalitima i skandalima koje su pravili, piše "Blic".

Druženje sa kontroverznim učesnicima rijalitija

Blažić se na društvenim mrežama hvalio svojim poznanstvom sa njima.

Blažić i Đorđević.

Najbliži mu je bio Nikola Đorđević nekadašnji učesnik jednog rijalitija. Njih dvojica često su objavljivali zajedničke fotografije iz provoda, a više puta su se i nazivali najboljim prijateljima.

Blažić i Đorđević delili fotografije na društvenim mrežama.

Oni su se hvalili bahatim ponašanjem i nasilničkom vožnjom koja ih je zabavljala, te su video snimci, na kojima se može čuti da im je ugrožavanje života brzom vožnjom i nepoštovanje propisa i zakona smešno, završavali na njihovim Instagram profilima.

Kako meštani sela u kojem je Blažić živeo kažu, a kako je i sam isticao, idol mu je bio bivši robijaš i rijaliti učesnik Kristijan Golubović. Tako je u javnost procurio i privatni snimak na kojem se Uroš skinuo i ušao u poluzaleđeno jezero govoreći da je on "mali Kristijan Golubović".

- Šta je ovo? Mali Kristijan, a? Mali Kristijan? - govorio je Blažić kroz zube dok se kupao u jezeru i bacao na sebe sneg.

Video isečak snimka u kojem Blažić ulazi u zamrznuto jezero.

Blažić je neposredno prije masakra imao i blizak kontakt sa Deniz Dejm, bivšom rijaliti učesnicom iz Slovenije o kojoj se više puta polemisalo da se bavi prostitucijom.

Blažić i Dejm snimali zajedno video.

Oni su tada imali intimne odnose, a Blažić je tada sve zabeležio svojim telefonom.

Dejm molila Blažića da obriše njene privatne slike.

Deniz, koja je javno priznala da se viđala sa njim, objavila i snimak na kojem se vidi kako ga moli da obriše njene nage fotografije i videe, dok se on sve vrijeme smijao i podsmijevao joj se.

- Ja, Deniz Dejm, ne želim da ovaj čovek ima moj nagi snimak, tako da te sada molim da ga obrišeš. Ako nećeš, pričaću sa policijom. To je bilo privatno - govorila je Deniz Urošu, dok joj je on odgovorio:

- Sa kim pričaš ti? Ljubavi, pusti me da napunim telefon. Sad mi ide tužba? Kakav snimak? Nemoj da me maltretiraš - čuje se na snimku.

Radio sve da druge ubedi da je poseban

Samoljublje Blažića dodatno potkrepljuje i iskaz djevojke koja je bila u taksiju koji je oteo nakon zločina, a koja je ispričala da je kobne noći, nakon što je ubio devetoro mladih, Blažić govorio za sebe da je: "kralj, car i borac za pravdu". Međutim, čitav način Blažićevog života govori da je zapravo živio na društvenoj margini, te i da je on o sebi stvorio samoobanjujuću sliku, a poznanstva sa rijaliti "zvezdama" zapravo je koristio da ubedi okolinu da je on "uspeo u životu".

"Njegovo ponašanje je uobraženo, radi sve da bi ubedio druge da je nešto posebno, zbog čega vozi motor, dobra kola, trudi se da bude u društvu medisjki eksponiranih ličnosti i da bude iznad "običnih" ljudi. Sve je to dovelo do toga da je njegova procjena sebe i svojih potencijala i vrednosti postala nerealna i vidljiva osobama u njegovom društvu", kaže izvor "Blica" upoznat sa istragom.

Koliko god se trudio da sebe prikaže kao "facu" Blažić je u sebi znao da nije ništa od toga. Bio je prepun kompleksa, frustracija i nezadovoljstva samim sobom, o čemu svjedoči i njegovo psihijatrijsko vještačenje, ali i njegov pokušaj da se opravda za počinjeno zlodelo.

"On je svoje neostvarene ciljeve među kojima je i to što nije uspio da se upiše na Vojnu akademiju, činjenica da nije mogao da se uklopi u najbliže okruženje, sebi pravdao ljubomorom i zavišću drugih. Ali, u njemu su tinjali nezadovoljstvo, frustriranost i bijes", kaže izvor.

Kada se pogleda cjelokupna slika Blažićevog načina života, stavova, ali i misli, nadležni su utvrdili da se može izvesti samo jedan zaključak - da je prepotentan i naricisoidan čovjek koji je stvorio samoobanjujuću sliku o sebi, a kada nije ostvario zacrtane ciljeve počeo je da krivi druge za to.

"Krivio je okolinu u kojoj je živeo, ali čitavo društvo koje je smatrao odgovornim za navodno bespravno iseljenje njegovog oca i porodice iz stana u kojem su živjeli iako je njegov otac, kako je tvrdio na saslušanju: "čovjek koji je prolio krv za ovu državu i koji je uništio mentalno i fizičko zdravlje, a postao je vojni beskućnik".

Počinio zločin i zavio u crno brojne porodice.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Blažić je zbog svojih frustracija isplanirao da se osveti i zaplaši mještane.

"On je ispričao da je svima hteo da pokaže da sa njim "nema zezanja". On je svoj krvavi plan ostvario na nedužnim mladićima i djevojkama sa sela koji su slušali muziku, družili se i pravili planove za proslavu Đurđevdana" - kaže izvor.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je u sredu optužnicu protiv Uroša Blažića. Optužnicom je napisana na 210 strana - u njoj je do detalja opisano kako je Blažić ubio devet, a ranio 12 osoba. Jezivi podatak ukazuje da je Blažić sa sobom pored automatskog oružja - kalašnjikova iz kojeg je pucao - ponio i eksploziv koji ima toliko veliku razornu moć da je broj žrtava mogao da bude mnogo veći. Ipak srećom, Blažić je eksploziv zaboravio u "mercedesu" kojim se odvezao na mjesto zločina. Blažiću su pored ove bombe pronađene još dve! I to bombe koje se koriste u obračunima za uništavanje ljudstva - u ratu. Pored Uroša Blažića, optužen je i njegov otac Radiša zbog arsenala oružja koje je nabavio i držao u kući i tako omogućio sinu da dođe do njega. Takođe, na optužnici se zbog oružja nalaze i Blažićevi ujak i brat od ujaka.