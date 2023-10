Neprijatno iskustov o najezdi insekta podelila je stanovnica zgrade.

Izvor: Mondo Stefan Stojanović

Stenice su stigle i u Rijeku. Ta pošast koja zagorčava život stanovnicima sve više evropskih gradova (poslednja je zabeležena u Parizu), sada se "nastanila" i u jednom riječkom neboderu. Prema rečima Renate Bartula Bosanac, koja sa svojom porodicom živi na 16. spratu nebodera, stenice im znatno narušavaju kvalitet života i ne mogu da ih se reše.

"Deca imaju po 30-ak uboda, po celom telu. One se ne mogu videti golim okom tokom dana, a izlaze u toku noći. Našli smo ih u dnevnoj sobi, u dečijoj sobi, čak i ispred ulaznih vrata, na hodniku. Znači da šetaju po zgradi, a sigurno se šire po vertikali, s obzirom na to da ih ima i u stanu ispod nas, kao i na 14. i 13. spratu, koliko zasad znamo. Zvala sam dezinsekciju, došli su, rekli su da ih oni ne vide, kako ne mogu ništa učiniti jer da to dolazi iz drugog stana, gde je leglo. Zvala sam Zavod za javno zdravlje, sanitarnu inspekciju, Grad Rijeku, čak i policiju, ali svi govore da ne mogu da učine ništa", govori očajna Renata za hrvatski "Jutarnji list".

Renata živi u stanu sa suprugom i dvoje dece, a trenutno su kod njih i njeni roditelji, tako da ih je šestoro. Zbog stenica ne mogu da spavaju, kaže da je deci neprijatno da idu u školu, zbog rana po licu i telu, kao i da čišćenje stana ne pomaže.

Predsednik kućnog saveta zagrade, gospodin Petričić, u kojoj se problem pojavio kaže da je on nastao nakon odlaska podstanara u stanu ispod Renatinog, kao i da je od problema jednog stana to sada postao problem cele zgrade.

"Prvo su pre dosta vremena tretirali nekoliko puta stan na 14. spratu, sada i stan na 15. spratu. Ali stenica, očito, i dalje ima. Dezinsekcija je obaveštena, moraće da tretiraju još nekoliko stanova - rekao je Petričić.

BONUS VIDEO