Deda ubijenog dečaka (13) u Niškoj Banji je otkrio sve što zna o dečaku koji je ubio njegovog unuka.

Deda ubijenog dečaka (13) u Niškoj Banji je otkrio sve što zna o dečaku koji je ubio njegovog unuka. Da podsetimo, u četvrtak su se posvađala dva najbolja prijatelja, potom su prešli u potkrovlje kuće da bi tamo jedan dečak izbo drugog i ubio ga.

"Moj unuk je divno dete, učestvovao je na nekim literarnim takmičenjima, on je i tog drugog dečaka uključio u košarkaški klub. Ali to dete je mračan tip, nekako neobjašnjivo se ponašalo to dete. Išao je ulicom sam, pričao nešto sam sa sobom. Sve smo radili da ga odvojimo od njega. Onda su se pojavili ti satanistički znaci koje sam video. Otišao sam u školu i primetio te znake na školi i kući pored. Niko nije reagovao. To je zataškavano kao i druge prijave da je ovaj znao da maltretira druge đake", rekao je deka.

On dalje priča da je njegov unuk popustio u školi prošle godine upravo zbog drugog dečaka. Potom je naveo šta se dogodilo u četvrtak.

"Malo je popustio, ali smo ga pritegli i bio je odličan moj unuk. Ne mogu ni da pretpostavim šta se dogodilo juče ujutro. Mi nismo ni znali da je otišao kod njega kući. Samo je otišao negde, što je normalno tu po banji. Kasnije smo čuli da je došlo do sukoba. Zaista ne znam šta se tu dogodilo. Velika nas je tuga pogodila, najveća", dodaje deka.

Meštani Niške Banje ne znaju motiv svađe i ubistva. Priča se da je došlo navodno do svađe između njih pre nekoliko dana, ali to nije potvrđeno.

