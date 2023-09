Oglasila se žena ubijenog Srbina Stefana Nedeljkovića na Kosovu.

Stefan Nedeljković, kog je ubila takozvana Kosovska policija u oružanom okršaju u Banjskoj, ostavio je iza sebe tri ćerkice i suprugu.

Supruga Stefana Nedeljkovića se oprostila od njega potresnim rečima. "Još uvek čekam da me neko probudi iz ovog košmara... Čekaću jutro. Neću da patetišem, znam da to ne voliš. Nadala sam se do poslednjeg trenutka da ćeš izaći iz te začarane šume, kao pobednik. Jer ti to jesi, naš SUPERHEROJ zauvek, sa osmehom koji je svakome ulepšavao dan. Bio si najhrabriji čovek kojeg znam, najvećeg SRCA koje nikoga nije ostavilo, čak ni u borbi za sopstveni život, i koje te je dovelo do samog kraja našeg ovozemaljskog putovanja... Uvek ćeš biti najbolji tata na svetu, i živećeš kroz njih u svakoj sekundi, svakom minutu i satu. Neka ti Bog podari carstvo nebesko. Neka te anđeli čuvaju, a ti čuvaj naša tri čuda i mene odozgo, i daj nam samo delić snage koju si posedovao... Volimo te i živećeš dok god kuca i naše srce!", napisala je žena.

Zvečanci su rekli da je ovo prava tragedija, i da su mladi životi oduzeti zbog nepravde i terora koji više nisu mogli da trpe. "A pogotovo oni mladi, željni samo da žive slobodno, da su svoji na svome. Stefan iz Zvečana je otac troje dece, tri maloletne devojčice i iz imućne je porodice, a u napadu mu je ranjen i rođeni brat", pričaju Zvečanci.

Podsećamo, u oružanom obračunu sa takozvanom Kosovskom policijom u Banjskoj stradala su najmanje četvorica naših sunarodnika. Pored Stefana Nedeljkovića, ubijeni su i Ivan Milenković i Bojan Mijailović iz Leposavića. Prelazi Jarinje i Brnjak i juče su bili zatvoreni za saobraćaj iz pravca centralne Srbije, dok je izlaz sa Kosmeta bio moguć.

