Učenik prve godine Poljoprivredne škole u Novom Sadu je pretučen od strane 20 učenika druge i treće godine iste škole.

U Novom Sadu je pretučen učenik prve godine Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu od strane 20 učenika druge i treće godine. Kako se saznaje, dječaku je slomljena ruka, a iz sobe je izašao otečen i modar.

"Muški dom je u sklopu dvorišta škole, dok je ženski prekoputa. Incident se desio u jednoj od soba. Stariji učenici već neko vrijeme maltretiraju mlađe đake, a taj dečko koji je prebijen je želeo da se obrati nekome za pomoć, oni su to saznali i navodno je to razlog tog prebijanja. Taj dječak je prijavio samo dvojicu učenika, nije prijavio ostale i sada policija ispituje sve okolnosti događaja. Generalno se nasilje dešava stalno u ovoj školi, ali se ono zataškava. Prebijeni učenik je bio i u bolnici, nakon čega je bio s policijom u školi. Prije nekoliko dana su četiri učenika treće godine uvela nekoliko prvaka u sobu i tjerala ih da skinu majice i da sisaju jedni drugima grudi, uz prijetnju da će ih tući ukoliko to ne budu učinili", navodi izvor upućen u slučaj.

Direktor je bio zauzet, dok je pomoćnica direktora Biljana Milovanović rekla da ne može da daje nikakve informacije. Potom je postala neljubazna i vikala je na novinare "Kurira".

"To što vi radite je bezobrazluk. Ne možete dobiti izjavu preko telefona", rekla je ona.

Izvor iz MUP je naveo da se na slučaju radi intenzivno. Utvrđuje se tačan broj đaka koji je učestvovao u tuči.

