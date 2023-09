Porodica Kejić odlučila da se preseli u drugi stan, tražili su od stanodavca da vrati depozit, što je razbesnelo gazdu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Hrvatica Mija Kejić dobila je batine od svog bivšeg stanodavca zbog depozita. Pretučena 25-godišnja žena zbog teških povreda možda ostane slabovida na jedno oko, prenosi Dnevnik Nove TV. Nakon što je porodica Kejić odlučila da se preseli u drugi stan, tražili su od stanodavca da vrati depozit, što ga je razbesnelo.

"Stao je na parkingu, kako je stao, tako je otvorio vrata kamiona. Počeo je da preti nekim sudovima, izvukao je iz auta veliku drvenu palicu. Počeo je da maše tom palicom, moj muž je uspeo da se izmakne, ali ja nisam. Držala sam tu palicu sa jedne strane, ali je uspeo da je izvuče. Pala sam na pod i on me svom snagom udario po glavi", rekla je Mia za Dnevnik Nove TV.

"Stao je na parkingu, kako je stao, tako je otvorio vrata kamiona. Počeo je da preti nekim sudovima, izvukao je iz auta veliku drvenu palicu. Počeo je da maše tom palicom, moj muž je uspeo da se izmakne, ali ja nisam. Držala sam tu palicu sa jedne strane, ali je uspeo da je izvuče. Pala sam na pod i on me svom snagom udario po glavi", rekla je Mia za Dnevnik Nove TV.

Tukao je pred decom

"U par stotinki kako je on nju udario, ona je spustilla ruku, spustila ruku bez refleksa, i da nisam bio tu, on bi nju tukao do smrti", rekao je 25-godišnji suprug Mislav Kejić. Muškarac je pretukao Miju pred njeno dvoje dece. "Bojala sam se da ne udari moju decu. Deca su bila u jako velikom šoku, dva-tri sata nisu prestajala da plaču", rekla je Mia.

"Moja supruga je zadobila prelom lobanje, oka. Ne vidi na desno oko", rekao je suprug pretučene. "Pitanje je vremena da li ću uopšte moći normalno da vidim na to oko. Ako ne, pokušaćemo sa nekom vrstom operacije. Ako ne, nastaviću da živim sa tim", kaže Mia. Pretučena je jer je tražila novac. Ona je novinarima Nove TV pokazala i potpis stanodavca da će vratiti depozit.

On je priveden, a potom pušten

Mijin gazda je priveden, a predmet je predat Opštinskom državnom tužilaštvu. Pušten je uz mere zabrane da prilazi 25-godišnjoj ženi. Nasilnik nije želeo pred kamere.

"Mora se dodati i celokupna zakonska regulativa koja se tiče procesuiranja rodno zasnovanog nasilja, što kod nas nije dovoljno. Bar što se prakse tiče. Nema dovoljno jasnih granica ponašanja i dovoljnog sankcionisanja rodno zasnovanog nasilja. nasilja, a takođe nema dovoljno podrške za žrtvu“, rekla je psiholog Ana Kurtović za Dnevnik Nove TV. Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

BONUS VIDEO: