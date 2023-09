Majka devojke koja je danima bila zaključana u kući u Obrenovcu strahuje da je nasilnik želeo da ubije njenu ćerku iz osvete.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Majka devojke koja je danima bila zaključana u kući u Obrenovcu i koju je, kako se sumnja, mučio N. G. (41) kaže da je njena ćerka A. M. (36) njega poznavala dva meseca. Navela je da strahuje da je želeo da je ubije iz osvete.

"Mnogo sam prošla straha i bola. Kao majka sam osećala da sa mojim detetom nešto nije u redu. Moja ćerka je prošla pakao, kako će dalje da živi", ispričala je majka. N. G. (41) iz Bariča je uhapšen zbog sumnje da je od 26. avgusta četiri dana držao u kući zaključanu A. M. (36), dok ju je mučio i tukao. Naneo joj je, kako se sumnja, teške povrede od kojih joj je život ugrožen.

Majka devojke ispričala je kako su se A. M. i N. G. upoznali. "Nije tačno da su vereni ili u braku, oni su se kratko poznavali. Ja ga nisam upoznala, htela sam da dođe na ručak i da ga ugostim. Nakon svega ovoga, htela sam da je pitam: "Kako si mogla da nekome toliko veruješ?" Ali nikome na čelu ne piše kakav je", kazala je majka.

Prema njenim rečima, njena ćerka se dugo zabavljala sa čovekom koji je preminuo u maju mesecu ove godine. "Kada je on preminuo moja ćerka je zvala njegove kontakte da ih obavesti. Među njima je bio i N. ne znam odakle ga je poznavao. Nakon toga je on nju počeo da zove malo po malo. Posle sam saznala da je on mrzeo njenog pokojnog momka i da nisu bili u dobrom odnosu. Plašim se da je moju A. hteo da ubije iz osvete", priča majka.

Ona navodi da ne želi više da razmišlja o nasilniku, ali i da planira da prijavi i njegovu majku, za koju tvrdi da je sve vreme bila u kući, dok se nasilje dešavalo. "To što je doživela je nešto strašno, kako će ona dalje da živi od straha. Ostala je bez jednog organa, ne znam kako će živeti nakon ovoga. Samo da se ona oporavi. U bolnici je, gomila aparata oko nje, strašno je", kazala je sagovornica.

Kako je ispričala majka, njena ćerka je od kuće otišla 24. jula, nakon čega se danima nije javljala. Tada je mami napisala poruku. "Mama, vidimo se za koji dan", navela je u poruci. Nakon što se danima nije javljala, njena majka je alarmirala policiju i prijavila nestanak. Dok je prolazila horor jer ne zna gde joj je ćerka, počela je sama da je traži.

"Sve vreme sam kao majka osećala da nešto nije u redu sa mojim detetom, da pati. Otišla sam da platim račun za telefon i uzela sam listing poziva. Zvala sam sve redom brojeve i od jedne njene drugarice sam saznala gde je. U međuvremenu smo se čule i trebalo je da se javi policiji da je dobro", priča.

Kako priča majka, ćerki je svakodnevno pisala poruke da se javi policiji, što je učinila tek 24. avgusta, dva dana pre nego što je počeo horor kroz koji je prošla. Nakon što je otišla u policiju i javila da je dobro, još uvek nije došla kući, već se vratila u Obrenovac kod N. G. kako pretpostavlja njena majka. "Verujem da joj je on pretio da policiji kaže da je dobro. Došla je kući u sredu (30. avgusta), uspela je da pobegne dok je on spavao", navela je sagovornica.

Ispričala je da je N. tukao A. sekirom i buzdovanom. "Pola kose joj je falilo, oči su joj zatvorene. Tukao ju je sekirom, držao je sekiru u spavaćoj sobi. Tukao ju je i pendrekom sa metalnom kuglom", priča sagovornica. Majka kaže da veruje da je N. G. želeo da ubije njenu ćerku..

