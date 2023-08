Supruga ubijenog Ljepoje je danas svjedočila na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuk i Marka Miljkovića optuženoj za sedam ubistava, otmice, silovanje, trgovinu drogom i oružjem nastavlja se danas u Specijalnom sudu u Beogradu. Pred sudom svjedoče sestra i supruga ubijenog Pink pantera Milana Ljepoje. Slavica Ljepoja je ranije ispričala da je petog dana posle njegovog nestanka obavijestila njegovu sestru Milenu da je otišao da kupi blindirani auto, ali da mu se izgubio svaki trag.

Slavica (13. decembar 2020. godine, oko devet ujutru): Tvoj brat je nestao.

Milena: Šta znači nestao?

Slavica: Nestao je 9. decembra.

Milena: On je nestao 9. decembra, a ti mi javljaš u nedelju? Sve ovo vrijeme ćutiš. Da li je ponovo počeo da se drogira?

Slavica: Ne, pogotovo jer je primio vakcinu.

Milena: Što nisi odmah prijavila nestanak?

Slavica: Ti znaš da se tvoj brat nije bavio berbom malina.

Posle toga, sestra pokušava da sazna bilo šta i počinje da ga traži. Njen brat je cijelog života imao nadimak Mance, dok se po ulici pričalo da je imao kriptovani nadimak Zvonce. Danas je u sudnicu ušla udovica Milana Ljepoje, Slavica Radovanović Ljepoja.

Ona do sada nije saslušavana u ovom predmetu. "Prijavila sam nestanak supruga u policiji, a onda sam na televiziji vidjela da je moj suprug ubijen. To veče, 8. decembra 2020. dogovorili smo se da putujemo u Niš, da idemo na sahranu. Nisam osjetila ništa po njemu, da je uznemiran ili nešto slično. On je otišao sa mojom sestrom da vidi neki blind auto. Nisam ga pitala ništa, ni da li kupuje za sebe, za nekog, ništa nisam pitala jer tako funkcionišemo. Moja sestra ga je odvezla na Čukaričku padinu, odatle je trebao da ide taksijem, a ja sam otišla da kupim vijenac. Bilo mi je čudno što se nije javio, mada je umio da ode na par dana pa da se vrati i da mi onda u kratkim crtama objasni gdje je bio. Zvala sam drugare ali niko nije znao ništa", ispričala je udovica pokojnog Pink pantera.

Kako je navela, policija joj je rekla da je poslednji trag kod Laste. "Bila sam u nadi da će se pojaviti živ, sve dok na televiziji nisam čula da je nađen DNK. Zvala sam UKP da ih pitam na šta liči da od predsjednika na televiziji saznajem da mi je muž mrtav a da me ne obavijeste. Dali su mi nadu da je živ, ali je onda uhapšena grupa koja je iza mene u sudnici", dodala je ona navodeći da je tada počela da saznaje detalje o smrti supruga.

"Zdravstveno stanje mi je katastrofa, pored toga što imam sestriće koji su bili strašno vezani za teču, strašno je što ništa ne znam. Pridružujem se krivičnom gonjenju", dodala je ona i navela da je toga dana, kada je otišao od kuće, njen suprug telefon ostavio kod kuće.

"Nadimak mu je bio Mance, kasnije sam iz medija saznala da je bio na skaju Zvonce. Kada sam ga vidjela poslednji put, bio je obučen u crne pantalone, crnu košulju, obukao je crnu jaknu, crne cipele i kaiš. Oko vrata je imao lanac i mindjušu, imao je i sat, ne sjećam se marke bio je srednje vrednosti, ništa posebno - rekla je ona.

Sudija: Da li je imao neke prijetnje?

Ljepoja: Ne da ja znam.

Sudija: Da li je imao nekog prijatelja Mladena?

Ljepoja: Da, družili su se a onda su prekinuli, ne sjećam se prezimena.

Marko Miljković postavlja pitanja udovici

Miljković: Interesuje me da li svedokinja ima saznanja da je njen suprug pripadnik škaljarskog ili nekog drugog klana?

Ljepoja: Ne, imali smo taj neki dogovor, nisam ulazila u to.

Miljković: Da li je nekada vidjela ekran, kako je znala da je skaj aparat?

Ljepoja: Rekao mi je da je skaj, kuckao je, objasnio mi je da se šalju samo poruke sa njega.

Miljković: Da li se vaš suprug družio sa izvjesnim Miletom Radulovićem i Damirom Hadžićem?

Ljepoja: Ne.

Miljković: Da li je vaš suprug učestvovao u ubistvima?

Ljepoja: Ne.

Miljković: Da li se sjećate da ste sa suprugom bili na sahrani u Šapcu?

Ljepoja: Ne.

Miljković: Da li se poznavao sa Sandokanom iz Šapca?

Ljepoja: Ne znam.

Miljković: Da li vam je suprug pominjao da to jutro nosi novac?

Ljepoja: Nisam bila upućena u to, znala sam samo da je otišao na Čukaričku padinu.

Miljković: Da li je vaš suprug tada ili bilo kada da znate bio naoružan?

Ljepoja: Ne, da sam ja vidjela.

Miljković: Da li je konzumirao narkotike?

Ljepoja: Da, kokain.

Miljković: Kada?

Ljepoja: Veče prije toga je primio inekciju, blokadu. Znači, tada je bio čist.

Miljković: Kada ste prijavili nestanak?

Ljepoja: 14. decembra 2020.

Miljković: Koliko ste posle prijave saznali na televiziji?

Ljepoja: Posle vašeg hapšenja 4. februara, na Sretenje u emisiji.

Miljković: Rekli ste da ste kontaktirali sa drugovima supruga, preko običnog telefona?

Ljepoja: Da, zvala sam kuma, neke drugove.

Miljković: Da li je Mladen za kog je sudija pitala Mladen Lazarević, niži, crni sa bradom?

Ljepoja: Jeste Lazarević.

Miljković: Da li su bili kumovi?

Ljepoja: Ne, trebalo je da budu ali Milan nije uspio da dođe iz inostranstva, zbog toga nisu razgovarali. Posle su se pomirili, pa opet posle nisu bili dobri.

Sudija: Čime se bavio vaš suprug?

Ljepoja: Držao je diskoteku i igraonicu u Nišu, bavio se malinama

Miljković: Da li je posjedovao skupocjeni sat?

Ljepoja: Ne znam koji je sat imao tada na ruci, ali imao je kod kuće, sad ne znam koliko je skupocjen.

Miljković: Pošto je svašta pisalo po novinama, da li znate da je učestvovao kao naručilac u pokušaju atentata na Zvicera?

Ljepoja: Sama sam istraživala šta se desilo sa njim, jurila taksiste, to sam pročitala iz medija. Za tog Zvicera sam prvi put čula iz medija.

"Želim da znam samo istinu, da saznam šta se desilo. Toliko patnje i bola, sve što su mi uradili mediji i svi, želim da znam istinu", plačnim glasom je na kraju rekla Slavica Ljepoja. MIljković se javio da postavi još jedno pitanje, da li joj je suprug nekada rekao da ima problem sa njim ili Belivukom, ali je ona ponovila da o tim stvarima nikada nije razgovarala sa suprugom.