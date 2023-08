Otac Lazara Vukićevića je za sudsku govornicu izašao u ponedeljak oko 17.40 sati, nakon što je saslušana Jelena Veličković, supruga Gorana Veličkovića Goksija

Izvor: TV Pink/Printscreen/Privatna arhiva

Milorad Vukićević, otac Lazara Vukićevića prvi put je nakon što je u optužnici napisano da je klan Velje Nevolje ubio njegovog sina izašao pred sudsku govornicu gde je dao iskaz. Kako kaže, misli da je motiv ubistva njegovog sina činjenica da je žena Marka Miljkovića, Lazareva prva ljubav i da je zbog toga Marko Mesar bio ljubomoran.

Vukićević je za sudsku govornicu izašao u ponedeljak oko 17.40 sati, nakon što je saslušana Jelena Veličković, supruga Gorana Veličkovića Goksija. Otac ubijenog Lazara Vukićevića, kako je rekao, poslednji put video 14. oktobra oko 15 ili 16 sati.

"Zaklaću tebe, tvog debelog smrdljivog ćaleta"

"Došao je kući da se presvuče. Bio je jako nervozan. Uzeo je neki novac i otišao. Kući je dolazio samo povrijeđen jer su mu Marko Miljković i Veljko Belivuk prijetili. Ovaj debeli Budimir mi je jednom prišao kada sam sjedio u kafiću. Drugo lice je bilo preko puta kafića. Taj debeli Budimir mi je prišao i pokazao mi je kasetu na kojoj je bio gospodin Marko Miljković zagrljen sa ovim mršavim Budimirom. Marko je rekao da prenesem Lazaru i rekao: 'Manekenu, dođi da te zakoljemo. Zaklaću tebe, tvog debelog smrdljivog ćaleta koji rasteruje sačekuše baterijskim lampama, silovaću ti djevojku, ubiću ti brata i još jednog čovjeka'", dodao je.

Istakao je da je prijavio slučaj policiji. Dodao je da Vukićević nije bio član klanova i da se nije bavio nezakonitim poslovima, ali da Belivukov klan "pokušava da namjesti da izgleda kao da je bio u nekom klanu". Kako je rekao, 2017. godine je prvi put vidio Marka Miljkovića.

"To je bilo u zatvoru sa mojim sinom. Stajao sam u redu za paket. Iza mene je došla djevojka, ispijena, kao da je namučena. Nisam je odmah prepoznao, to je bila Lazareva bivša djevojka, njegova prva ljubav, Tanja. Rekla je da je došla kod muža, da joj je muž ubio nekog na šinama. Zamolila je mene da sjednem za staklo broj jedan, a da ona ode na staklo broj pet, što govori o Miljkovićevoj ljubomori. Pokazala mi je sliku svog starijeg djeteta, rekla mi je: 'To je moj Laki, promašila sam za šest dana'. Prvo nisam znao šta to znači, ali onda sam shvatio da je dijete rođeno ili prvog ili 12. juna, jer je Lazar rođen 6.", rekao je.

Tetovaža na ženi Marka Miljkovića

On je dodao da je, kada je Vukićević slavio rođendan u zatvoru, Tanja Miljković na radiju poslala više ljubavnih poruka, kao i da je imala tetovažu na ramenu, na kojoj je pisalo Lazar i bilo je nacrtano srce. "Neka mi gospodin Miljković objasni šta je bio motiv, ako nije ljubomora", rekao je.

Na pitanje sudije zbog čega je bio u zatvoru, ako nije imao kriminalnu prošlost, Vukićevićev otac je rekao da je Lazar bio u zatvoru zbog toga što je pucao kada su ga Belivukovi ljudi napali u diskoteci. Podsjetimo, Lazar Vukićević ubijen je 14. novembra 2020. godine u vikendici strave u Ritopeku, nakon što je namamljen porukama sa Skaja.

Kako se navodi u optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal, Vukićevića, koji je imao lični sukob sa Belivukom zbog poslova oko droge, u Ritopek su namamili upravo Nevolja i Mesar, i to odmah nakon što su sami izvršili dvije likvidacije.