U Sremskoj Mitrovici muž je udario ženu glavom u glavu.

Izvor: Twitter/screenshot

Mitrovačka policija uhapsila je P. P. (27) iz Laćarka zbog fizičkog nasilja nad nevjenčanom suprugom (24). Društvenim mrežama kruži jeziv video-snimak na kom se vidi kako P. P. u alkoholisanom stanju glavom udara suprugu u glavu.

"Taj je poznat kao nasilnik i kabadahija, stalno je pijan, voli da se tuče i maltretira sve oko sebe! Prije nekoliko godina tukao je rođenog oca... Već nekoliko godina živi s ovom ženom", pričaju u tom mjestu. "U utorak posle 18 sati, mi malo legli, ona vrućina, omorina bila, kad trgne me iz dremeža cika, vika, urlanje, psovanje! Ja na prozor, kad ono on juriša na ženu na ulici, ona se brani, mlati rukama, a on, kabadahija u jednom momentu glavom je udari u njenu glavu", priča komšija iz Karađorđeve ulice u Laćarku, još uvijek u šoku.

Komšije su nasilnika snimale mobilnim telefonom i video postavili na društvene mreže. Nasilnik je odmah prijaviljen policiji, koja ga je uhapsila u kratkom roku i kako se nezvanično saznaje, na alko-testu je imao tri promila alkohola u krvi. Osumnjičenom su izrečene hitne mjere o privremenom udaljenju iz stana i zabrani prilaska oštećenoj. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Ovo jezivo porodično nasilje u Sremskoj Mitrovici desilo se u istom danu kada je u centru grada drugi muškarac napao bivšu suprugu i zvijerski je ugrizao za obraz. Teže posljedice ovog napada spriječili su slučajni prolaznici koji su nesrećnoj ženi pritrčali u pomoć.

