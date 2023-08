Državnoj sekretarki u Ministarstvu turizma i omladine Mileni Popović je u četvrtak izgoreo stan u Beogradu na Banovom brdu i kako ona kaže, "izgorjele su sve uspomene".

Mileni Popović, državnoj sekretarki u Ministarstvu turizma i omladine, je u četvrtak izgorio stan u Beogradu na Banovom brdu. Komšije joj nisu javile da je došlo do požara jer se ispostavilo da nisu ni znali da se nešto događa u njenom stanu, a kako ona kaže, sve je izgorelo i najviše joj je žao "uspomena".

"Tek sam se danas osvijestila, juče je to bio šok... Bila sam ponovo do stana. Ne mogu ništa da promijenim, kako je tako je. Istraga je u toku, danas sam bila u 29. novembra, dala sam izjavu i završila sam sve formalnosti. Sada samo čekamo da se istraga završi, kako bismo vidjeli šta se zaista dogodilo. Ogromna je šteta, sve mora da se baci. Jedna soba je potpuno izgorjela. Ja sam zbog oluje hermetički zatvorila sve prozore, tu nije bilo vazduha, i to je polako tinjalo, i samo od sebe se ugasilo... Krenulo je iz spavaće sobe. Da je bilo malo vazduha, izgorio bi čitav sprat. Sam se ugušio od sebe", kaže Milena u izjavi za "Pink".

Razgovarala je sa komšijama i pitala ih je zašto joj niko ništa nije javio. Kaže da su joj rekli da su osjetili paljevinu, ali su mislili da je nekome ručak izgoreo.

"Pričala sam juče sa njima, rekli su da se osjećala neka paljevina, i mislili su da nekom gori ručak. Tu nije bilo plamena, da bi se to vidjelo. Niko ništa do juče, dok ja nisam došla nije vidio, katastrofa je", dodaje ona.

Govorila je i o sinu i njegovoj reakciji na požar. Iako je mali, on je majku utješio.

"Kad ne može nazad, naprijed mora... Bio je jako potrešen, bilo mu je najgore da se ja ne sjekiram, tješio me je. Sve je to za njegovu glavicu previše. Mi odrasli sve možemo da kanališemo, a njima je teže. Šta da radim, takva mu je sudbina... Da neke stvari mogu da promijenim da utičem, ja bih, ali na žalost, nemam tu mogućnost", zaključila je Milena.

Milena Popović živi u stanu sa svojim sinom kojeg je dobila sa Oliverom Ivanovićem koji je ubijen 16. januara 2018. godine u Kosovskoj Mitrovici. Lider Građanske inicijative “Sloboda, demokratija, pravda” je pogođen sa pet metaka i poglegao je povredama u bolnici.

