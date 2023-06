MILENA POPOVIĆ PONOVO ZAPALILA MREŽE! Slikala se sa novim IZABRANIKOM - Bili na prijemu kod američkog ambasadora (FOTO)

Nevjenčana supruga ubijenog Olivera Ivanovića pojavila se sinoć sa izabranikom Igorom Jurićem.

Izvor: Instagram/screenshot/milena_bogdan

Tradicionalnim prijemom u rezidenciji američkog ambasadora Kristofera Hila, sinoć je obilježen nacionalni praznik SAD, Dan nezavisnosti, a među zvanicama našla se i državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, Milena Popović.

Nevjenčana supruga ubijenog Olivera Ivanovića pojavila se sinoć sa izabranikom Igorom Jurićem, a na društvenim mrežama osvanula je fotografija sa lica mjesta, koju je Milena Popović podijelila sa svojim pratiocima. Pozirali su u elegantnim izdanjima, pa je ona bila u crnoj toaleti sa izrezom i sa biserima oko vrata, a on u odijelu. Oni su napravili selfi, koji je ona potom okačina na svoj Instagram profil.

Proslavi su, inače, prisustvovali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predstavnici institucija, vjerskih zajednica, opozicije itd. Milena je nedavno istakla da ne krije vezu sa Jurićem, koji je, podsjetimo, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

"Ljudi spekulišu kad i da li treba ponovo da se voli. Skloni smo tome da osudimo, ali, prosto, za ljubav ne postoji pravo vrijeme. To ne možete da planirate. Imala sam sreću da posle svega što se desilo meni i Bogdanu pronađem čovjeka s kojim danas živim, s kojim sam srećna. Ja sam neko kome znači da ima nekoga, neko ko smatra da je ljubav najvažnija stvar na svijetu", rekla je ona tad za "Republiku" i dodala:

"Ispunjena sam s te strane. Posle Bogdana, to je jedan bitan segment mog života. Zahvalna sam Bogu, okolnostima, sudbini takvoj kakva je što sam posle svega pronašla neki svoj mir i spokoj. Kao i svi muškarci. Svaka veze i odnos imaju uspone i padove, svađe... Ali sve je to lijepo i sve to tako treba da bude. Jednostavno", relča je ona.