MILENA POPOVIĆ PRVI PUT OBJAVILA FOTKU U KUPAĆEM: Vrelo ljetnje izdanje! Obukla mini šorc, pa pokazala i zategnute noge!

Milena Popović uživa na moru, a sada je pratioce iznenadila fotografijom u kupaćem.

Izvor: Instagram/milena_bogdan/Screenshot

Milena Popović, već nekoliko dana uživa na moru, a iako ne objavljuje ko joj pravi društvo na odmoru, pretpostavlja se da je njen partner Igor Jurić sa njom, koji je vjerovatno i u ulozi fotografa, budući da je Milena veoma aktivna na Instagramu. Sada je objavila fotografiju u kupaćem kostimu, koju su brojni njeni pratioci dugo čekali.

"Kažu treba mi 5-7 kilograma manje do idealne težine. A, ja zdrava. Zadovoljna. Voljena. Srećna. Zar to nije idealno?", napisala je ona uz fotografiju, a pratioci su u komentarima pohvalili njen "ljetnji look" u kupaćem kostimu.

"Sva si okej ništa srce dodati", "Prelijepa si", "Sve je na svom mjestu", bili su neki od brojnih komentara.

Milena se često nađe na meti kritika, kako skriva tijelo na fotografijama, a sada je riješila i to da promijeni, pa su pratioci mogli da vide da pored bujnog dekoltea, Oliverova udovica ima i zategnute noge.

