Ja sam uznemirena. Ja sam sudila tom čovjeku. Ja njega znam. Određivala sam mu pritvor. To što je uradio, on je mogao u sudnici da ubije sve ljude. On je takav čovjek, rekla je predsjednica suda pred javnošću.

Izvor: Instagram/screenshot/iron_bb24

Predsjednica Opštinskog suda Slobodanka Kojić u Gradačcu obraća se javnosti povodom trostrukog ubistva koje je počinio Nermin Sulejmanović u tom gradu, kada je ubio svoju nevjenčanu suprugu i turske državljane Na samom početku, Kojić je govorila o sutkinji Lejli Numanović.

"Meni je žao zbog svega ovoga. Ja sam svoje službeno saopštenje za medije dala na web stranici suda. Ja to ne bih ponovo čitala. Ali bih htela da razjasnim jednu situaciju. Sutkinja Lejla Numanović se povezuje sa Nerminom. Ona živi u Tuzli, majka je petogišnje djevojčice, u Gradačac dolazi samo na posao. Ne bih voljela da se ona pominje u bilo kakvom kontekstu da je pomagala Nerminu Sulejmanoviću", rekla je Kojić.

Dokazi protiv Nermina

Govoreći o dokazima koje je sud imao protiv Nermina nakon što je supruga podnijela prijavu, predsjednica suda je rekla da su imali samo izjavu oštećene, a sada ubijene supruge, gde je ona "koristila blagodet svedočenja".

"Kad koristite tu blagodet, svaka odluka suda bi bila nezakonita. Ja sam rekla u saopštenju, dokaze za sud prikuplja policija i tužilaštvo. Sud ne prikuplja dokaze. Mogli su se saslušati policajci, to je trebalo policija da uradi. Sudija ne saslušava ni nasilnika ni žrtvu, već donosi odluku po tome šta je policijska stanica dostavila. Sudu se dokazi dostavljaju. To se radi u krivičnom postupku, kada sud traži neki dokaz, sud traži da se izvede vještačenje. Sud potvrđuje optužnicu prema dokazima koje dostavi tužilaštvo. Sud ne prikuplja dokaze po službenoj dužnosti. Sudija nije prihvatila policijsku zabilješku kao dokaz jer se to ne može tako cijeniti", rekla je ona i dodala:

"U službenoj bilješci piše da je bilješka sačinjena 27. jula 2023, ali to je tehnička policija. Po prijavi N.H, koja je prijavila svog nevjenčanog supruga Nermina Sulejamanovića da ju je fizički napao 3. na 4. avgust 2023. u porodičnoj kući u Mionici 3 gdje se od istog odselila, kad joj je isti uputio više prijetnji, te je ista ugasila telefon, kako je više ne bi primala poruke, dana 4. avgusta 2023. godine oko 15.40 časova patrola je upućena da postupi po prijavi. Pronašli su Nermina Sulejamnovića koji negira navode prijave te navodi da nije upućivao prijetnje niti da je imao ikakav kontakt sa njom. O svemu upoznat istražitelj koji je obavio sa prijateljicom razgovorom. To je službena bijeleška, a jel vi vidite šta je u toj bilješci?", rekla je ona.

Svaljuje krivicu na policiju i tužilaštvo

"Je l vi znate da u spisu nije bio izvod iz kaznene evidencije? Mora postojati izvod iz kaznene evidencije, da bi se dokazalo, da bi se sudiji stavilo do znanja o kakvoj se osobi radi. U spisima toga nema. Uopšte ne bih komentarisala kolege advokate jer će oni komentarisati kako oni hoće. Podigneš optužnicu, imaš dokaze, oni kažu da nije kriv. Nije potrebno imati samo osnove sumnje, zašto sud onda postoji? To što je napisano u zahtijevu nema dokaza da je to tako bilo. Sudac ne treba da zna da li je neko nasilnik", kaže predsjednica suda Slobodanka Kojić i dodaje:

"Da vam kažem nešto, to što je javnost uznemirena, to je opravdano. Ja sad kad o ovome govorim, nemojte mislite da sam ja sazvala konferenciju radi ovih papira, jer sam sazvala zbog žrtava. Ne posmatram to tako, niti želim da komentarišem to. Ja ne bih volelja da odete sa utiskom da bih sazvala konferenciju radi papira. Ja sam uznemirena. Ja sam sudila tom čovjeku. Ja njega znam. Određivala sam mu pritvor. To što je uradio, on je mogao u sudnici da ubije sve ljude. On je takav čovjek. Da vam kažem nešto, saradnja suda, policije, tužilaštva, je da kažem dobra. Nemate vi tu priču. Sud postupa samo po službenoj dužnosti. Sud mora postupiti po svakom zahtijevu policijske uprave i tužilaštva. Vi ne možete sad reći mi sa njima ne sarađujemo dobro i nećemo postupiti. Postoji protokol. Postoji zakon i zna se šta je čija uloga", kaže ona.