Oglasio se otac ubice iz Gradačca, Fikret Sulejmanović.

Izvor: Instagram/screenshot/iron_bb24

Fikret Sulejmanović otac masovnog ubice iz Gradačca, Nermina, otkrio je da se stidi svog sina koji je ubio troje ljudi i isto toliko ranio. "Ne znam šta ga je dovelo do ovoga da ovako pogriješi. Mora da mu je mozak izgorio. Kao dijete sa pet, šest godina je bio normalan, posle toga nije. On je takav van mene, to se nije hranilo sa mnom, odrastao je dalje od mene", kazao je.

Ispričao je da je Nerminu majka umrla prije nekoliko godina, a da je do smrti živela sa njim. "MUP ga je najbolje poznavao, samo da su ga na vrijeme zatvorili, da su N. sklonili, da su nešto uradili u tom slučaju... ali vidjeli ste da se niko nije bavio time, pa smo dočekali da on eksplodira i da napravi to što je napravio", govori Nerminov otac Fikret.

Nesrećni čovjek kaže da je upoznao N. H. koju je njegov sin ubio u petak, i njihovu osmomjesečnu bebu i da se tada ponadao da se monstruozni Nermin skrasio. "Riješio sam jednog dana da ih vidim, pa sam pognuo glavu i otišao kod njih. Video sam N. i bebicu na pet minuta. Bio sam srećan. Dobio je dijete, mislio sam da će biti bolje, da se popravio, da će biti sve bolji i bolji zbog bebice. Međutim, ostao je isti. Ko se ne bi nadao za svoje dijete da će biti bolje, pa, ko ne bi?", pita se utučeni otac.

On kaže da od muke ne smije ni da pomišlja na masakr. "Ja samo pijem tablete i gledam u plafon, i zamišljam da ništa ne znam. Volio bih sve da prespavam, jedno mjesec dana, i da se probudim. Toliko mi nije dobro, ne znam više šta govorim", rekao je neutješni Fikret.

Podsjećamo, Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevjenčane supruge već je bio prijavljivan policiji za nasilje u porodici. On je ubio svoju suprugu ispred vikendice u mjestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.