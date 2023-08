Na spisku dečaka ubice bilo je 25 dece, otkrio je maloletnik istražiteljima.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/Twitter/Printscreen

Na spisku dečaka ubice koji je 3. maja usmrtio devet školskih drugara i pripadnika obezđenja, bilo je mnogo više dece. Kako je otkrio istražiteljima, na spisku za odstrel bilo je više od 25 dece, ali je međuvremenu shvatio da je to previše.

"Napravio sam spisak za odstrel. Na njemu je bilo preko 25 imena i shvatio sam da je to ipak previše, pa sam od njega odustao. Toga dana, kada sam došao u školu, odlučio sam da pucam redom", navodno je dečak ubica ispričao.

Kada je upitan zašto je to uradio, zar mu to nisu bili drugari koji su mu dolazili na rođendane i on odlazio kod njih, rekao je da nisu.

"Bio sam odbačen, nisu mi to bili drugovi. Zbog toga sam to uradio", navodno je rekao najmlađi masovni ubica u Srbiji koji je istražitelima ispričao i da ga je na zločin inspirisala dokumentarna serija o masovnim ubicama u školama.

Istog dana kada je dečak-ubica počinio masakr, uhapšen je i njegov otac koji je i dalje u pritvoru. On se sumnjiči da oružje koje je imao u legalnom posedu, a koje je njegov sin koristio kobnog dana, nije pravilno obezbedio tako da tada trinaestogodišnji dečak ne može da dođe do njega, ali i da je sina vodio u streljanu i učio ga da precizno puca.

m nedavnog saslušanja, u postupku koji se vodi protiv njegovog oca, priznao da ga je otac vodio u streljanu i bio ponosan na njega kako puca. Da njegovog sina uči da puca otac je navodno angažovao najboljeg instruktora u streljani.

"Išli smo u streljanu da radimo na našem odnosu. Otac je bio ponosan, pogađao sam koncentrične krugove i grupisao pogotke bez greške", rekao je decak ubica.

Navodno je rekao dečak ubica, kog je otac u streljani snimao kako puca, a onda snimke slao i pokazivao prijateljima, hvaleći se sposobnostima svog sina.