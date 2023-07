Turista iz Srbije je otišao u Maroko, a onda je na svom TikToku podelio svoja iskustva sa putovanja.

Jedan srpski turista po imenu Aleksa je posetio Maroko i on je na svom TikTok profilu kačio snimke sa putovanja. Jedan snimak je svima zapao za oko jer je on opisao kako mogu da vas prevare na ulici na ovoj destinaciji i da se to često dešava. Tvrdi da su mu mnogi pisali kako bi i oni voleli da posete Maroko, pa je on odlučio da kaže sa kakvim se sve prevarama tamo susreo i da upozori buduće turiste.

Prevare i prevaranti na putovanjima se toliko razvijaju, da ljudi dobro poznaju i unutrašnju politiku u vašim zemljama kako bi od vas izvukli novac. "Poslednja prevara iz Maroka koje mogu da se setim je i najbolja i na nju smo pali najlaganije. Prvi dan, tek smo došli, i šetamo mi do centra. Prilazi čovek sa pričom da je da je studirao u Njujorku sa nekim Srbima, da puno voli naš narod i da ne priznaje Kosovo. Nas je tu udarilo na patriotizam, a on lik priča engleski kao da je iz Njujorka i ima taj naglasak. Prospe on nama priču da je samo danas zbog Ramadana ceremonija obrade kože od kamile koja se dešava samo sada", rekao je mladić i dodao:

"Odjednom se tu pojavio neki lik koji kao sada ide na posao i kaže ovaj nama, pratite njega sad, morate to da vidite. Preuzme nas lik koji tamo radi i kreće da pričom da je to tradicija, rutina stara 2 miliona godina, pogledajte moje cipele kako se sijaju, one su od kamile", rekao je mladić i ispričao da su ih tu vodili do četvrtog i petog lika, da su im oni pokazivali ostatak fabrike, a onda ih je ispred sačekao onaj isti koji ih je tu i doveo.

Od njih je tražio da plate 15 evra po osobi, ali kaže mladić da su mu dali 15 evra za četvoro i da ne nasedate na ovakve prevare jer se dešavaju baš često.

