D.J, prijatelj ubijene Noe Milivojev (18), se oglasio i otkrio nove detalje emotivne veze Noe i O.D. (33), muškarca koji je osumnjičen za njeno brutalno ubistvo.

Izvor: MONDO/Nikolet Vukčević

Noa Milivojev (18) koja je nestala 17. juna, pronađena je mrtva u četvrtak u centru Beograda. Osumnjičeni muškarac O.D. (33) je uhapšen i sve je priznao, a njena majka Boba Milivojev je otkrila detalje emotivnog odnosa njene ubijene ćerke i muškarca koji je priznao da ju je brutalno ubio. Sada je o emotivnom odnosu Noe i O.D. govorio njen prijatelj D.J.

D.J. tvrdi da je poznavao Nou dvije godine, bio je uz nju kroz sve njene faze. On kaže da je O.D. bio psihički nestabilan, narkoman i alkoholičar. Kada popije, prema riječima D.J, O.D. ne zna šta radi, ali to svakako nije opravdanje za monstruozan zločin koji je počinio.

"Trpjela je uvrede na mrežama, na ulici, jer je bila drugačija. Bila je divna osoba, koja je svima pomagala, ali nije mogla da pomogne sebi i to ju je koštalo života. Poznajem ubicu. Oni su se upoznali preko društvene aplikacija za upoznavanje. U početku odnos je bio idiličan. Ona je bila zaljubjena do ušiju u njega i pričala je sve najbolje o njemu. Bio sam srećan zbog nje. Ali... Ta sreća je trajala mjesec dva, a onda... Onda je počeo da pokazuje zanke agresije prema njoj. Vređao je tukao, čupao za kosu, šikanirao. Ona se zbog njega povređivala. Sve je kul,miniralo zadnja tir mjeseca. Svi smo joj govorili da nije za nju, ali... Ona mu se uvije vraćala. Ona bude u Novom Sadu on joj pošalje poruku i ona dojuri kod njega. Ona je bila zaljubljena, voljela ga je, a on... On je vješto manipulisao njenim osećanjima. Mislim da je moglo da se spriječi ovo što se desilo... Samo da smo više bili sa njom i čuvali je od njega. Trebalo je da budem uz nju, da je zaštitim, ali nisam bio tu za nju. Više bih volio da je mene ubio nego nju", kaže D.J, prijatelj ubijene Noe Milivojev.

D.J. je bolnu ispovijest zaključio riječima da se Noa nije obraćala policiji ni bilo kojoj drugoj instituciji. Kako on navodi, vjerovala je da će se O.D. smiriti i promijeniti jer je bio njena "velika ljubav".

Mještani Kovilja su rekli kakva je Noa bila, a potom se oglasila cimerka i drugarica ubijene Noe, Marija, koja je otkrila navodni motiv ubistva. Potom su komšije saopštile kakvoj jezivoj sceni su prisustvovali i na šta su sumnjali u prethodnom periodu, dok sestra i tetka ubijene Noe tvrde da ju je ubica tjerao da se drogira i da je “vladao njom”.

