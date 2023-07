Marija, cimerka sa kojom je ubijena Noa Milivojev (18) živjela u stanu u Beogradu, otkrila je potencijalni motiv svirepog ubistva.

Izvor: TikTok/noa.diva/Screenshot/Privatna arhiva

Noa Milivojev (18) koja je nestala 17. juna, pronađena je mrtva u četvrtak u centru Beograda. Osumnjičeni muškarac O.D. (33) je uhapšen i sve je priznao, a njena majka Boba Milivojev je otkrila detalje emotivnog odnosa njene ubijene ćerke i muškarca koji je priznao da ju je brutalno ubio. Mještani Kovilja su rekli kakva je Noa bila, a sada se oglasila cimerka i drugarica ubijene Noe, Marija, koja je otkrila navodni motiv ubistva.

Ubijena Noa i Marija su mjesecima živele zajedno u stanu u Beogradu. Marija je ispričala sve detalje iz poslednje noću koju je provela sa Noom.

"Živjele smo zajedno u Beogradu, ona je nestala 17. juna, trebalo je da izađemo u gej klub, ona je rekla da ide kod momka i počela je da plače, počela je da me ljubi, bilo mi je sumnjivo. Ona mi je rekla da idem, ja sam otišla i onda je dva dana nije bilo, a uvijek mi se javljala, ja sam joj slala poruke, uvijek mi se javljala i ja sam posle dva dana morala da prijavim da je nestala. Ja sam zvala policiju da prijavim, pa sam došla do njene mame Bobe, onda mi se žena javila, bila sam juče da dam izjavu i juče su je našli ", izjavila je Marija.

Marija potom govori o problemima koje je Noa imala sa osumnjičenim O.D. (33). Marija tvrdi da je on nju fizički i psihički maltretirao.

"On je nju maltretirao, tukao, imali su lošu vezu, bili su skoro 7 mjeseci zajedno. Ljudi stavljaju Kengura, ali nije on, to je haos. On živi u Knez Mihajlovoj, u ulici tamo kod kafića, drug i ja smo bili prije dvadesetak dana da saznamo, da vidimo da li će izaći, da ga pitamo, ali od njega ni traga, ni glasa. Borili smo se da saznamo, ali nismo mogli da uđemo. Gazda kafića nam je rekao da ostavimo broj, da bi nam on javio ako se pojavi. Ona se drogirala prije, vukla na nos, bensedine, onda je prestala od kad je počela da se druži sa mnom. On je nju tjerao na silu da se drogira, ona posle bude nikakva, pa se onda vrati stara Noa, to je haos bio", rekla je Marija.

Da podsjetimo, oglasile su se sestra i tetke ubijene Noe, a onda su i komšije otkrile sve što su znale i na šta su sumnjale. Jedan komšija je naveo da je prisustvovao jezivoj sceni kada je vidio Nou prije njenog nestanka kada je bila sva izgrebana po rukama i nogama.

