Majka je ispričala da je rekla ubijenoj Noi da se kloni mladića i da bježi od njega, ali da nije vrijedjelo.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Tiktok/noa.diva/Screenshot

Noa Milivojev (18) iz Kovilja, za kojom se tragalo 20 dana, pronađena je mrtva u četvrtak popodne u stanu u centru Beograda. Zbog njenog ubistva uhapšen je O. D. (33). Noina majka, Boba Milivojev, u razgovoru za Nova.rs navodi da je sumnjala da upravo uhapšeni mladić stoji iza nestanka njene ćerke, ali da nije mogla ni da pomisli da će dočekati da ide na identifikaciju tijela djeteta.

Sagovornica navodi da je uhapšeni O. D. (33) na najgori mogući način lišio života Nou. "U policiji su nam detaljno ispričali kako je naše dijete nastardalo, ja ne mogu da vjerujem. Nas je policija zvala da dođemo da damo DNK. Nismo mogli da gledamo šta je našem djetetu učinio", navodi potresena majka. Kako dodaje, nikada se gore u životu nije osjećala.

"Nisam mogla da uđem u kapelu. Primam infuziju i ljekove, ne mogu da dođem k sebi. Apelujem da mi pomogne ko može samo da taj monstrum dobije maksimalnu kaznu, znam da smrtna kazna ne postoji ali to je jedina adekvatna za ovog nečovjeka“, kaže sagovornica.

Majka ubijene Noe navodi za Nova.rs da je odmah posumnjala na osumnjičenog O. D. "Meni se Noa žalila da je taj čovjek bio nasilan prema njoj, ali nije želela da ga prijavljuje. Savjetovala sam je da beži od njega, da nije za nju, da je narkoman i nasilnik, ali nije vrijedjelo. On je imao neki uticaj nad njom. Ukazivala sam policiji da on zna gdje mi je dijete, ali nisam imala dokaze. Rekla sam im da ju je on maltretirao. Tek kada je policija ušla u stan, vidjeli su šta se desilo", plačući govori majka.

Sagovornica ističe i apeluje na sve ljude da se društvena mreža TikTok ugasi. "Takođe bih apelovala na sve roditelje i korisnike TikTok-a. Ugasite tu mrežu. Odatle se sije sjeme zla. Zbog toga se dešavaju ovakve stvari. Tamo se gleda svašta", kaže Boba Milivojev.



BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:12 Vrata stana gde je pocinjen zlocin Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO/Nova)