Nakon ubistva Noe Milivojev (18), građani se opraštaju od nje na Trgu Republike u Beogradu i pale sveće.

Noa Milivojev (18) koja je nestala 17. juna, nađena je danas mrtva u stanu u centru Beograda. Nju je do neprepoznatljivosti iskasapio momak sakojim je bila u vezi. D.O. (33) je odmah uhapšen i prema prvim informacijama sve je priznao. On je saslušavan ranije povodom nestanka Noe ali je negirao umešanost i krivicu. Međutim, policija je osnovano sumnjala da je upravo on izvršio krivično delo ubistvo, pa su ga "pritisli" i na kraju uhapsili.