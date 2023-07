Izdaje stan u centru Zagreba, tri stanice do Trga bana Josipa Jelačića na prvom spratu.

Jedan Zagrepčanin izazvao je lavinu komentara oglasom u Fejsbuk grupi Apartmani Hrvatska u kojoj se uglavnom iznajmljuju apartmani na hrvatskom primorju. On je objavio da iznajmljuje stan u centru Zagreba, tri stanice do Trga bana Josipa Jelačića na prvom spratu, veličine 80m2. I ništa ne bi bilo neobično da nije transparentno napisao cenu - 3.000 evra mesečno plus režije.