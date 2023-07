Elektromehaničar Branko Zrnić je objasnio šta treba da uradite sa punjačem, kako ne bi došlo do požara.

Izvor: Facebook/Jutro na Prvoj/Screenshot

Zbog punjača koji je ostao uključen u struju u Beogradu u ulici Vojvode Stepe, stan je progutao požar. Srećom povređenih nije bilo, ali je prema rečima vlasnice, vatra uništila kompletan stan. Na pitanja "koji su kućni aparati potencijalne tempirane bombe, kako sprečiti rizik od požara i šta treba da isključimo iz utičnice kada nismo kod kuće", odgovorio je na TV Prva elektromehaničar Branko Zrnić.

On je objasnio kako je moguće da zbog jednog punjača izgori ceo stan. "Šta se ustvari desilo. Punjač za telefone je jako male snage, ali kad ostane uključen konstantno, onda je on stalno pod naponom na njegovom primarnom namotaju. To je adapter koji ima primarni i sekundarni namotaj, a taj primarni namotaj je uvek pod naponom kada je punjač uključen. Taj namotaj kada je pod naponom se vremenom greje. Pošto se on sastoji od namotane žice, bakarne žice koja je izolovana, od te toplote taj izolator na žici probije i onda on skrati namotaj i bude u kratkom spoju. Kada se pregreje on zna da dođe u kratak spoj i i to se greje jako brzo. Tada on upali svoju plastiku. Ne mogu da se upale ostale instalacije, jer se on prvo ugreje, a ta struja je mala, ali vremenom ako koristite njega tako uključenog, on ugreje platičnu kutiju u kojoj se nalazi i onda se ona upali", rekao je elektromehaničar Branko Zrnić i dodao:

"Moj je savet svima isključite po punjenju telefona punjač iz utičnice. Ne mora da znači da će da se ovo desi, ali može da se desi. Moj vam je savet da pipnete punjač dok vam se puni telefon, i osetićete da je on mlak, a zamislite da radi ceo dan i noć, onda može da se desi ono o čemu pričamo. Isti je slučaj i sa kompjuterom, samo što su ti punjači kvalitetnije izrade. Svakako kada završite sa upotrebom kompjutera, izvucite i punjač", rekao je Zrnić.

On je objasnio i šta bi trebalo da isključite iz struje kada idete na more i kada znate da nećete neko vreme boraviti u kući. "Isključite veš mašinu iz utičnice, bojler isključite na prekidaču, šporet izvucite iz šteka za svaki slučaj. Ne mora da se desi, ali zna da se desi, a ovo vas ne košta ništa. Dovoljno je ovo da uradite da biste bili mirni. Frižider stavite na neku minimalnu temperaturu, kao i sa zamrzivačem", rekao je Zrnić.

BONUS VIDEO: