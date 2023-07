Članica odbora SPS-a pažnju javnosti je prvo privukla time da je fotografija nastala u privatnom avionu koji izgleda prilično luksuzno.

Članica odbora Socijalističke partije Srbije (SPS) Ana Grozdanović objavila je na storiju svog Instagram profila fotografiju koja je privukla veliku pažnju javnosti. Lijepa plavuša "zakačila" je fotku koja je nastala u luksuznom privatnom avionu, a na njoj je u prvom planu flaša skupocenog alkoholnog pića.

Flaša skupocijenog viskija koji je Ana Grozdanović okačila na svom profilu na društvenim mrežama košta od 12.720 do 16.000 dinara ukoliko se kupuje onlajn. Članica odbora SPS-a pažnju javnosti je prvo privukla time da je fotografija nastala u privatnom avionu koji izgleda prilično luksuzno.

Nakon toga se uočava skupocena flaša alkoholnog pića koja je poluprazna. Inače, Ana Grozdanović važi za jednu od najatraktivnijih srpskih političarki. Rođena je 1995. godine u Nišu, gdje je završila i Pravni fakultet. Dok nije ušla u političke vode, zarađivala je tako što je pravila kikice i radila šminku svojim sugrađankama.

"Ja sam otišla na more sa mamom i tatom kada sam bila klinka i tražila sam da mi ispletu one kikice sa vunicom, na plaži. Jedva sam ih namolila. Ali takva sam, kao sunđer. Gdje god odem, kradem znanje, sve što mi se dopadne. I, gledala sam kako oni to rade. Onda sam se vratila u Niš i u jednom dijelu grada sam samo ja plela te kikice, bila sam peti razred osnovne, a u drugom delu grada neka druga djevojka. Jedne kikice, da ih ispletem, su tada koštale 160 eura. Tako da sam ja već tada pomagala i drugaricama, kupovala im stvari...", rekla je svojevremeno Ana Telegrafu i otkrila da je uspela da u rodnom gradu otvori čak tri frizerska salona.

