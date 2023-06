Ivica Dačić više od 30 godine je u braku sa suprugom Sanjom, sa kojom ima dvoje djece.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ivica Dačić je 30 godina u braku sa Sanjom Dačić, koja se retko pojavljuje u medijima. Kako je sam pričao ranijih godina, oženio se davne 1993. godine, kada još nije bio na visokom položaju.

"Ona je bila protiv toga da se bavim politikom. U stvari, nije protiv, kako mi je tada pričala… Njen otac se bavio politikom i rekla je da nikada u životu neće da se uda za političara. Međutim, kada je mene vidjela, onda je promijenila svoje mišljenje“, pričao je Dačić.

Iako se rijetko pojavljuju zajedno, mogu se vidjeti u nekim svečanim prilikama ili kada zajedno izađu na glasačko mjesto. Ivica je u intervjuu za magazin Hello, između ostalog, ukazao i na značaj očuvanja tradicionalnih vrijednosti.

"I supruga i ja smo tradicionalno vaspitani. To znači da je porodica na prvom mjestu, i kad je dobro i kad je teško. Iz svojih porodica ponijeli smo vjeru da se i najveći izazovi mogu riješiti uz podršku najbližih, baš kao što su i najljepši trenuci kada smo zajedno. Griješi svako ko na nekoj drugoj strani traži sreću ili podršku. To smo naučili od naših roditelja i to se trudimo da prenesemo na našu djecu“, rekao je on.

Govoreći o vaspitanju sina Luke i ćerke Andree, dodao je da se uvijek trudio da svaki slobodan trenutak posveti porodici.

"Mojoj supruzi je pripala uloga strogog roditelja, možda i zato što sam strogoću trošio na poslu. Šalu na stranu, mislim da sam svaki trenutak sa porodicom koristio da ga provedemo u dobroj atmosferi. Obaveze su mi uvijek odnosile mnogo vremena, pa su momenti kod kuće bili veoma dragoceni.“

O tajni harmoničnog braka dugog skoro tri decenije, kaže:

"Ako je tajna da ljudi u braku treba da se vole i poštuju, i da torade i posle 30 i 50 godina zajedničkog života, onda neka bude tajna. Ipak, mislim da je to nešto što sa sobom nosi svako ko je odrastao u zdravoj porodičnoj sredini. Nije uvijek lako, ne postoji porodica bez problema, ali sve se može riješiti kada postoje ljubav, poštovanje i želja. To drži porodicu u skladu i na okupu", rekao je Dačić.