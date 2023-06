Kakvu korist klan Belivuk ima od "zakonite opstrukcije" koju su izveli, pokušao je da odgovori anonimni sagovornik blizak slučaju.

Suđenje članovima surovog klana optuženim za sedam ubistava, prekinuto je danas jer je prvooptuženi Veljko Belivuk otkazao punomoćje advokatima. Otezanje postupka je česta taktika odbrane, ali sud na raspolaganju ima jedno rešenje na koje Belivuk nije računao. Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i članovima njihove kriminalne grupe koji su optuženi za sedam teških ubistava, trgovinu drogom, ilegalno posjedovanje oružja, silovanje i kriminalno udruživanje, prekinuto je pošto je prvooptuženi Belivuk otkazao punomoćje svojih braniocima. Svog vođu su slijedili i optuženi Nebojša Janković i Nemanja Đurić, koji su takođe povukli punomoćje svojim advokatima.

Predsjednica sudskog vijeća je rekla da je to deo strategije odbrane, na šta je Belivuk odgovorio da "nije otkazao advokate jer ne rade svoj posao ili su nešto pogrešili, već da je to njegov izraz bunta". Na kraju je suđenje moralo da bude prekinuto, što je, najverovatnije i bio cilj optuženih, koji su do sada činili sve da se ovaj sudski postupak što više oduži i koristili sve mogućnosti koje im zakon omogućava.

Prvi branilac Veljka Belivuka, ali i njegovog kompanjona Marka Miljkovića, bio je "njegov" advokat Dejan Lazarević koji ga je dugo zastupao, ali je Lazarević uhapšen u aprilu prošle godine, zbog svog drugog istaknutog klijenta, Darka Šarića. Advokat Lazarević, Darko Šarić i još nekoliko osoba osumnjičeni su za pokušaj ubistva Nebojše Joksovića, svjedoka saradnika u postupku protiv Darka Šarića. Uhapšenog Veljinog branioca Dejana Lazarevića zastupa advokat Đorđe Tomić, koji se pridružio timu odbrane Veljka Belivuka početkom aprila, ali mu je posle dva i po mjeseca Velja Nevolja otkazao punomoćje, kao i drugim braniocima, Nikoli Jerkoviću i Draganu Maloviću.

Zanimljivo je da je ovo suđenje već nekoliko puta prekidano i odlagano zbog otkazivanja punomoćja advokatima, pa se slično dogodilo i sa pripremnim ročištem koje je svojevremeno otkazano jer je punomoćje tadašnjem svom braniocu otkazao Marko Miljković. Zanimljivo je da između sudskih postupaka protiv klana Belivuk-Mijković i narko bosa Darka Šarića imaju još sličnosti osim istih advokata. Šarić je imao istovetan postupak tokom jednog od suđenja, koje traje već deceniju. On je 2018. godine otkazao punomoćje svojim advokatima, pa je sve moralo da krene nanovo. Čak i Šarićeve reči zvuče slično kao Belivkove:

"Punomoćje braniocima ne otkazujem jer sam nezadovoljan njihovim radom, već zato što sam revoltiran potezima predsjednika sudskog veća", izjavio je tada Darko Šarić. Po rečima sagovornika koji je želio da ostane anoniman, strategija odbrane u slučaju Belivuka nije najjasnija. "Oni su optuženi za djela koja ne zastarjevaju, tako da ne mogu da idu na to. Oni se nalaze u pritvoru, gde su uslovi stroži nego u zatvoru, tako da je i to razlog da ne odugovlače", kaže sagovornik.

Jedina mogućnost da optuženi imaju korist od ove "zakonite opstrukcije" je ukoliko se dešavaju neke zakulisne igre van sudnice. Pri tome treba imati u vidu da ni otezanje postupka ne može trajati u nedogled.

"Postoji jedno rješenje koje potpuno idealno, ali nije ni protivzakonito, a već je primjenjeno u suđenju Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženima. Tada je Mišković otkazao punomoćje svom advokatu, pa mu je dodijeljen branilac po službenoj dužnosti, koji je ostao u timu odbrane i kada su ponovo angažovani izabrani advokati. Na taj način se onemogućava da optuženi manipulišu sa otkazivanjem punomoćja advokatima jer, pred zakonom, sve vreme imaju odbranu", objašnjva sagovornik.

